Создание несанкционированного Wi-Fi на борту военного корабля – задача нетривиальная.

Когда корабли ВМС США покидают порт, начинаются трудности, с которыми сталкивается экипаж. Немаловажную роль играет и тот факт, что экипажу, возможно, придется долгое время обходиться без интернета.

ВМФ установил нелегальный комплект Starlink на военном корабле. Фото: ВМС США

Руководству авианосца USS Manchester (рус. «Манчестер») удалось установить на корабль несанкционированную антенну Starlink, чтобы пользоваться интернетом.

Нелегальная сеть Wi-Fi получила название «STINKY». Только избранным членам экипажа, занимающим высокие должности, был предоставлен доступ к Wi-Fi. Была предпринята попытка сохранить существование беспроводной сети в секрете от всех остальных членов экипажа.

Нелегальная антенна Starlink снаружи корабля

Потом среди экипажа появилось слухи о такой WLAN на борту; руководство опровергло существование беспроводной сети. В какой-то момент название поменяли так, что можно было подумать, что это сеть для беспроводного принтера — хотя на борту такого не было.

Разместить антенну Starlink на борту военного корабля США (и тем более установить ее снаружи) — задача нетривиальная. Этим занимались несколько членов экипажа. В отчете о расследовании ВМС США говорят о «преступном заговоре».

О Starlink несколько раз сообщалось начальству, и антенну искали на борту военного корабля США. Каждый раз удавалось скрыть существование сети – обстоятельство, вызывающее вопросы у следствия, как и тот факт, как Wi-Fi мог оставаться незамеченным так долго.

USS Manchester. Фото: ВМС США

Такие инциденты, конечно, могут поставить под угрозу корабль ВМФ, его экипаж и конфиденциальную военную информацию. Согласно отчету расследования, ведущая фигура в этом заговоре – старший командующий Гризель Марреро – была полностью осведомлена о существовании беспроводной сети на судне.

Она пошла на этот риск, чтобы иметь возможность быть онлайн. Сейчас ее лишили звания и понизили в должности. Внутреннее расследование еще не завершено. Поэтому не исключено, что последуют дополнительные санкции.

Все это стало известно только тогда, когда авторизованная антенна Starshield — военная версия Starlink — была официально установлена на авианосце USS Manchester.



