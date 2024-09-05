Миллиардер вкладывает в основном в акции только этих двух компаний.

Билл Гейтс с состоянием в 159 миллиардов долларов в настоящее время является пятым богатейшим человеком в мире.







Гейтс, возможно, был бы еще выше в рейтинге миллиардеров, если бы в последние годы не пожертвовал десятки миллиардов, в фонд, который он основал вместе со своей теперь уже бывшей женой Мелиндой Гейтс.

Трастовый фонд Билла и Мелинды Гейтс с депозитами около 45 миллиардов долларов является крупнейшим частным фондом в мире. Он стремится улучшить здравоохранение и образование, а также направлен на борьбу с бедностью и болезнями.

Конечно, цель фонда такого размера состоит не только в разумном распределении средств, но и в улучшении финансовых возможностей. Соответственно, такие фонды, как фонд Гейтса, также активно работают на фондовых биржах.

Портфель фонда показывает, в каких акциях Билл Гейтс видит потенциал. Сообщение Комиссии по ценным бумагам и биржам США показывает, что в центре внимания находятся, в частности, акции двух компаний – Microsoft и Berkshire Hathaway.

Эти акции составляют более 50 процентов активов фонда, как сообщает 4 сентября портал boerse-online.de. Акции Microsoft, основанной Гейтсом, составляют 30,8 процента портфеля фонда. Недавно было продано 4,4 процента акций. Но, вероятно, речь идет в основном о фиксации прибыли. Потому что текущая стоимость ценных бумаг превышает среднюю цену покупки более чем на 50 процентов.

Доли Гейтса в холдинговой компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway составляют 21,5 процента. Во втором квартале доля акций была увеличена на 42 процента.

Стоимость всех акций компании Баффета превышает триллион долларов. Помимо саудовской нефтяной компании, ранее этого добились только американские компании из технологического сектора.

Другие более крупные инвестиции, в том числе в Waste Management, Canadian National Railway и Caterpillar, также показали высокую доходность для фонда Гейтса. Акции Caterpillar, составляющие 5,3 процента портфеля фонда Гейтса, сейчас стоят более чем в пять раз дороже, чем на момент покупки.