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kosmos_news
Упавший на Землю астероид 2024 RW1 был обнаружен всего за несколько часов до падения
На Землю над южной частью Тихого океана упал астероид 2024 RW1, создавший мощную вспышку в небе над Филиппинами в 19:45 (мск) 4 сентября.

Всего за 8 часов до столкновения с Землей был обнаружен астероид 2024 RW1, пишет Catalina Sky Survey в публикации на платформе X. Горящий астероид был заснят несколькими камерами, а видео размещено в социальных сетях.


2024 RW1 упал над южной частью Тихого океана. Он сгорел ярким огненным шаром в ночном небе над Филиппинами. К счастью, небесное тело имело диаметр всего один метр, поэтому не представляло угрозы для Земли. Астероиды такого размера полностью сгорают при входе в атмосферу Земли.

Каждая фаза, которую проходит объект из космоса, имеет свое название:

  • Комета: небесное тело, замороженные запасы водорода и углерода которого испаряются из-за близости к Солнцу. Этот процесс образует светящуюся «комету» или хвост, который тянется за объектом.
  • Астероид: объект на орбите вокруг Солнца, который меньше карликовой планеты.
  • Метеор: после того, как астероид вошел в атмосферу Земли, его поверхность вступает в реакцию с воздухом и ионизируется. 
  • Метеороид: очень маленький астероид.
  • Метеорит: объект из космоса, который уже столкнулся с Землей.
  • Огненный шар: представляет собой особенно яркий метеор диаметром более одного сантиметра.
  • Падающая звезда: это метеор, возникающий из объекта диаметром примерно один миллиметр.

По данным ЕКА, очень редко астероиды обнаруживаются до того, как они войдут в атмосферу Земли. Этот астероид 2024 RW1 — лишь десятый, когда-либо обнаруженный человечеством незадолго до падения.

Большинство этих астрономических явлений происходят над океанами и необитаемыми регионами, «и многие из них скрыты дневным светом», пишет Международная метеорная организация. Кроме того, «чем ярче огненный шар, тем реже это событие».

По данным ЕКА, только в седьмой раз с 2008 года такой метеор удалось обнаружить до того, как он вошел в атмосферу Земли.

Подавляющее большинство этих так называемых огненных шаров могут приблизиться к нашей планете незамеченными и обнаруживаются только тогда, когда сгорают в атмосфере или ударяются о поверхность Земли.

Как упоминалось, упавший 4 сентября объект представлял собой кусок диаметром около метра. Такие объекты обычно слишком малы, чтобы обнаружить их на ранней стадии.

Тот факт, что метеор можно было увидеть за несколько часов до того, как он столкнулся с Землей, объясняется наличием все более мощных телескопов, которые следят за такими небесными телами. В частности, огненный шар был замечен телескопом Mount Lemmon Survey за несколько часов до падения.

#космос #астрономия #астероид
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