Во Франции запущен первый за 25 лет новый атомный реактор.

Государственная энергетическая компания Électricité de France (EDF) объявила о неизбежном решении проблем, связанных со строительством реактора на северо-западе Франции.







2 сентября 2024 года EDF получила разрешение Управления по ядерной безопасности Франции на запуск процесса дивергенции в реакторе Flamanville 3. Это означает, что в устройстве впервые будет инициирована первая ядерная реакция.

Реактор был загружен топливом в мае 2023 года и с тех пор сотрудники станции провели многочисленные испытания и подготовили устройство к началу выработки энергии. Процесс будет предусматривать инициирование реакции на малой мощности – после достижения устойчивой реакции реактор первоначально будет работать с мощностью до 0,2% от номинальной мощности.

Затем на электростанции будет запущена программа испытаний для поддержания мощности на уровне 25%. Только после их успешного завершения реактор будет подключен к сети. Весь процесс запуска реактора займет несколько месяцев. Завершение планируется до начала зимы этого года.

Строительство этого энергоблока началось в 2007 году, а его завершение планировалось на 2012 год. В то время EDF сталкивалась с многочисленными проблемами, из-за которых строительство затянулось на несколько лет.

Flamaville использует реактор EPR, собственную французскую технологию. Это будет второй реактор такого типа в Европе – первый построен в Финляндии. Интересно, что два таких реактора работают с 2018 и 2019 годов соответственно в Китае, который начал строить эти блоки на несколько лет позже Европы.