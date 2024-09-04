Неисправные детали были обнаружены в двигателях нескольких самолетов А350.

Рейс CX383 авиакомпании Cathay Pacific должен был доставить пассажиров из Гонконга в Цюрих. Но вскоре после взлета экипаж обнаружил серьезные проблемы с двигателями.

Проблемы с двигателем: авиакомпания приостановила все полеты А350. Фото: REUTERS

Airbus A350-1000 несколько минут кружил над морем и наконец вернулся в аэропорт Гонконга. В ходе проверки в одном из двигателей была обнаружена неисправная деталь.

Авиакомпания решила, что все ее самолеты Airbus A350 останутся на земле и будут проверены. Дефекты возникли у двигателей Rolls-Royce. Все самолеты должны снова начать совершать рейсы к выходным.

Рейс CX383 авиакомпании Cathay Pacific, в ходе которого были обнаружены проблемы с двигателем. Изображение: Flightradar24

Компания Cathay не стала подробно описывать компонент двигателя, у которого были выявлены дефекты. Но заявила, что это «первый двигатель такого типа в мире, у которого возник такой дефект на самолете А350».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что проблема была в топливной форсунке внутри двигателя XWB-97, модели Rolls-Royce, используемой в A350-1000.

Cathay Pacific проинспектировала весь свой парк Airbus 350 и обнаружила соответствующие компоненты на 15 других самолетах, которые необходимо заменить, сообщила авиакомпания во вторник, 3 сентября. 3 из 48 двигателей Rolls-Royce уже отремонтированы.

Другие авиакомпании заявили, что еще не получили указаний о проверке двигателей. Данные службы отслеживания полетов FlightRadar24 показали, что другие крупные операторы A350-1000 и меньшего по размеру, но более популярного самолета A350-900, похоже, во вторник летали в обычном режиме.

Базирующаяся в Токио компания Japan Airlines (JAL) имеет 5 самолетов А350-1000, которым меньше года. Компания заявила, что запросила у Rolls-Royce дополнительную информацию.