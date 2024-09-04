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kosmos_news
Стоимость Nvidia на фондовом рынке упала почти на 10% на фоне антимонопольного расследования
Ни одна компания никогда не теряла столько стоимости за один день.

Во вторник вечером, 3 сентября, стоимость ведущего производителя чипов искусственного интеллекта Nvidia на фондовом рынке упала почти на десять процентов. Ни одной компании еще не удавалось потерять 279 миллиардов долларов рыночной стоимости за один торговый день. Рыночная стоимость упала с почти трех триллионов долларов до нынешних 2,65 триллиона долларов. Nvidia сохранила свою позицию третьей по стоимости компании в мире, значительно опережая Alphabet (около 2 триллионов долларов).
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг представляет чипы GB200. Фото: Nvidia
Во вторник Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении гиганта ИИ-чипов, которое достигло беспрецедентного масштаба на волне ажиотажа вокруг ChatGPT. Посредством юридически обязательных запросов на информацию регуляторы США расследуют, «усложняет ли Nvidia переход на других поставщиков и наказывает покупателей, которые не используют исключительно ее чипы искусственного интеллекта», сообщает Bloomberg. 

Если это действительно так, то Nvidia пыталась закрепить свое доминирование на рынке графических процессоров (теперь это золотой стандарт для чипов искусственного интеллекта), используя нечестные методы.

Сообщается, что другие компании также получили повестки по этому делу. Известно, что практически все крупнейшие мировые технологические компании являются клиентами Nvidia и что производитель чипов поставляет чипы H100 (а в будущем и чипы B200) для расчета больших языковых моделей (LLM) и других ИИ-приложений. Google, Amazon, Dell Technologies, Google DeepMind, Microsoft, OpenAI, Oracle Tesla и xAI — это лишь некоторые из компаний, которые являются клиентами.

Новость о том, что Nvidia стала объектом преследования со стороны Министерства юстиции США, привела к падению цен на ее акции. Однако следует также отметить, что акции NVDA выросли на 122 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в конце концов, в 2023 году компания выросла больше, чем любая другая компания, на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. 

Но сейчас, похоже, пик роста уже пройден, потому что есть и плохие новости об анонсированных в 2024 году новых чипах Blackwell (B200), которые будут позиционироваться как преемники H100. Ожидается, что их запуск будет отложен на несколько месяцев.

Тем не менее, ИИ-чипы Nvidia продолжают пользоваться высоким спросом. На рынке компаний, занимающихся искусственным интеллектом, H100 стали своего рода эталоном. У кого больше H100, тот имеет больше возможностей для более быстрой и качественной разработки новых моделей ИИ. Совсем недавно ИИ-стартап Илона Маска xAI объявил, что закупил у Nvidia очень большое количество чипов H100 на миллиарды долларов.

Компания объявила, что создала кластер искусственного интеллекта под названием Colossus с 100 000 чипами искусственного интеллекта всего за 120 дней. При цене от 30 000 до 40 000 долларов можно предположить, что xAI потратила на эту сумму миллиарды долларов. К концу года они даже хотят удвоить это число до 200 000 H100. Это также проясняет вопрос, почему xAI в этом году привлекла 6 миллиардов долларов — чтобы иметь возможность оплатить счет с поставщиком чипов Nvidia.

Между тем, ведется работа по слому доминирования Nvidia в сфере чипов искусственного интеллекта. Google объединила усилия с Qualcomm и Intel, чтобы конкурировать с Nvidia в этой области, Microsoft анонсировала собственный чип искусственного интеллекта под названием «Azure Maia», AMD купила Silo AI в Финляндии, и, кроме того, несколько стартапов, таких как Groq, работают над процессорами искусственного интеллекта, которые будут конкурировать с H100 и B200.

#nvidia #сша #технологии #чипы
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