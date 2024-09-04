В Financial Times появилась статья с предупреждением о резерве биткоинов, который Дональд Трамп планирует создать для США.

2 сентября в известном британском издании Financial Times была опубликована статья, в которой автор Виталий Каценельсон рассуждает о недостатках государственного биткоин-резерва, анонсированного кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.







В статье, озаглавленной «Призыв Трампа к созданию стратегического резерва биткоинов — очень плохая идея», обсуждается, как биткоин может поставить под угрозу доминирование доллара США и сделать высокие государственные расходы нефинансируемыми.

Автор Виталий Каценельсон — американский гражданин российского происхождения, с 1997 года генеральный директор инвестиционной компании Investment Management Associates, которая занимается оценкой публичных компаний.

Трамп хочет создать стратегический резерв биткоинов. Он сделал это заявление во время своего выступления на конференции в Нэшвилле в конце июля этого года. Каценельсон признает, что понимает, почему Трамп позиционирует себя как сторонника криптовалют — ведь таким образом он может набрать голоса.

Но выходец из России видит большую проблему в том, что потенциальный следующий президент США продвигает биткоин. По мнению Каценельсона, это может оказать дальнейшее давление на доллар как резервную валюту и тем самым поставить под угрозу США.

Продвижение биткоина Белым домом нанесет удар по статусу доллара в то время, когда отношение к этой валюте, вероятно, подвергнется испытанию.

Как признает Каценельсон, доллар все больше теряет свое превосходство – хотя и не очень быстро. По крайней мере, после введения санкций США против России, все больше и больше стран, похоже, задаются вопросом, действительно ли они хотят в значительной степени полагаться на ведущую и резервную валюту мира.

Страны БРИКС уже давно обдумывают идею создания альтернативной валюты для международной торговли, обеспеченной, среди прочего, золотом. В свете этих текущих событий, по мнению Каценельсона, для Белого дома является неверным подход к легитимизации конкурента доллара.

Автор также подчеркивает, что если Дональд Трамп, будучи президентом США, создаст стратегический биткоин-холдинг, это укрепит аргументы в пользу использования BTC в качестве резервной валюты.

Виталий Каценельсон критикует растущий госдолг США и винит недисциплинированный бюджет в растущей потере доверия к доллару.

Резервная валюта – это глобальная история. Многие люди верили в историю о том, что Соединенные Штаты являются демократической страной и что капиталистическая, свободная рыночная экономика делает их сильнейшими в мире. Госдолг был управляемым, и хотя у нас был дефицит бюджета, он не был огромным. Это закончилось. Сегодня наша экономика в 27 триллионов долларов имеет долг в 35 триллионов долларов. Мы собираем 4,4 триллиона долларов налогов, а тратим 6,3 триллиона долларов – у нас дефицит бюджета 5,6 процента. Наши финансы уже не внушают особого доверия к доллару. Поскольку мы печатаем больше долларов каждый год для финансирования нашего растущего бюджетного дефицита, доллар как резервная валюта теряет свою силу.

Автор также указывает, что ведущая криптовалюта, вероятно, является слишком привлекательной альтернативой, которая не подлежит государственному контролю и не может быть просто эмитирована.

Каценельсон в конце статьи заключает, что биткоин не поможет США. Он не объясняет, почему пришел к такому выводу.

Биткоин не сделает Америку снова сильной. Что поможет этой стране продолжать быть великой, так это контроль над нашим долгом и дефицитом.

Из статьи

Виталий Каценельсон признает, что биткоин определенно в состоянии конкурировать с основными бумажными валютами с точки зрения статуса резервной валюты благодаря растущей легитимности актива. Однако в этот момент возникает вопрос: сможет ли страна теперь получить больше плюсов, открыв доступ к биткоину – даже если это усилит альтернативу государственным деньгам.