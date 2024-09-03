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kosmos_news
Курс связанного с Telegram токена Toncoin из-за сбоя полчаса отображался на 94% меньше реального
Курс криптовалюты блокчейн-проекта TON — Toncoin — утром 3 сентября перестал корректно отображаться на сайте поставщика криптографических данных Coinmarketcap. Toncoin продолжает торговаться выше $5,00.

Информация на сайте поставщика криптографических данных Coinmarketcap вызвала небольшой переполох в криптовалютном сообществе 3 сентября. Утром агрегатор данных показал, что Toncoin (TON) потерял в стоимости 94%.

Согласно сообщению Coinmarketcap, рыночная капитализация криптовалюты упала с $13 миллиардов до $150 миллионов. Вместо рыночной цены более пяти долларов за монету CoinMarketCap указал стоимость токена в $0,30.

Инвестор Эван Лутра запечатлел момент резкого движения цен на скриншоте, которым он поделился на платформе X.Потом информация на сайте CoinMarketCap обновилась: Toncoin снова имеет рыночную капитализацию более $13 миллиардов, а стоимость монеты превышает $5.

Предполагаемый обвал курса был просто ошибкой со стороны CoinMarketCap. Операторы платформы заметили ошибку и быстро ее исправили, о чем сообщили на платформе X.



«Мы знаем, что на нашей платформе наблюдаются несоответствия в данных о курсах. Будьте уверены, наши разработчики активно изучают проблему и работают над ее скорейшим решением. Мы благодарим вас за терпение!» — объяснили они.

Кстати, ошибка отображения в то же время не была видна на конкурирующих платформах данных, таких как CoinGecko. Чтобы избежать поспешных решений, пользователи всегда могут сравнить информацию на разных платформах.

Что стало причиной сбоя в отношении курса TON на CoinMarketCap, пока точно неизвестно. Агрегатор данных получает рыночные цены с различных торговых платформ для расчета стоимости соответствующих криптовалют.

К сбою системы агрегатора могла привести ошибка среди поставщиков данных. Аналитик WiseAnalyze подозревает, что кошелек Telegram выдал неверную рыночную цену и что она была автоматически принята CoinMarketCap. Он не уточнил, откуда взял эту информацию. WiseAnalyze сравнил цену CoinMarketCap с официальными данными криптобирж и не смог найти параллелей.

Toncoin, десятая по величине криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в $13 млрд, действительно находится в затруднительном положении. Toncoin, собственная криптовалюта блокчейна TON, официально не связана напрямую с Telegram. Но после ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова по серьёзным обвинениям (мошенничество, незаконный оборот наркотиков и т. д.) и Toncoin, и блокчейн работают более чем гладко.

Toncoin можно торговать на некоторых криптовалютных биржах, включая OKX, Gate.io, Bitfinex или Kucoin. В конце августа биржи Binance и Bybit приостановили ввод и вывод Toncoin. Это говорит о том, что эти биржи либо боятся юридических последствий, либо больше не видят значительного спроса на Toncoin для торговли.

#криптовалюты #telegram #toncoin #токен
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Financial Times: Выручка Telegram в 2023 году составила всего $342 млн
На Coinmarketcap из-за сбоя TON обвалился на 94%
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