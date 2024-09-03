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kosmos_news
Нидерланды закажут противотанковые ракеты Spike LR 2 у израильской компании Elbit Systems
Эти ракеты позволяют нейтрализовать боевые машины противника на расстоянии до 5000 метров.

В начале 2000-х годов Нидерланды заменили свои противотанковые ракеты M47 Dragon и TOW (производства США) единой системой, а именно Spike, разработанной израильской группой Elbit Systems. Всего для нужд армии и морской пехоты приобретено 297 пусковых установок и более 2400 ракет. Spike («Спайк») — семейство израильских многофункциональных противотанковых ракетных комплексов.

Однако со временем эти ракеты Spike устарели. Именно это подчеркнул министр обороны Нидерландов Гийс Туинман в письме, адресованном Палате представителей 2 сентября.


«Нынешняя система достигает конца своего технического и эксплуатационного срока через 25 лет после покупки. В результате у неё возникает все больше и больше технических поломок, а обслуживание затрудняется. Прежде всего, устарели оптические средства обнаружения целей и наведения ракет», — пояснил голландский чиновник.

Также, добавил он, замена этих мощностей является «срочной, отчасти из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе».


«Поздний заказ приводит к задержкам и повышению цен», — продолжил Туинман. 

Отсюда необходимость, по его словам, разместить заказ не позднее 31 октября. Более того, именно у израильской компании Нидерланды намерены получить новые противотанковые ракеты, в данном случае Spike LR 2.

Эти ракеты «позволяют нейтрализовать боевые машины противника на расстоянии до 5000 метров». Кроме того, они способны стрелять по целям без прямой видимости. Эти модернизированные противотанковые средства поставляются только компанией Rafael, заявило министерство обороны Нидерландов в пресс-релизе.

Кстати, такие ракеты имеются и на европейском рынке, в частности Akeron MP, предлагаемая компанией MBDA. На ней также основан европейский проект MARSEUS (Modular Architecture Solutions for EU States), заключающийся в разработке огневых возможностей за пределами прямой видимости (TAVD) в рамках сотрудничества Франции, Швеции, Бельгии и Республики Кипр.

При этом выбор Нидерландов неудивителен, поскольку Spike LR 2 уже выбран для модернизации боевых машин пехоты голландской армии. Кроме того, Туинман подчеркнул совместимость оружия с системами других стран НАТО, у которых они есть на вооружении, начиная с Германии, которая также выбрала ракету, разработанную Elbit Systems, для своего проекта MELLS.

Что касается финансовых аспектов, то сумма контракта, который намерено подписать министерство обороны Нидерландов, не должна превышать $250 миллионов. Если заказ будет сделан до конца октября, поставки могут быть завершены в 2028 году.

#оружие #военная техника #нидерланды #elbit systems #противотанковые ракеты #spike lr 2
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