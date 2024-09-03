На севере Англии искусственный интеллект теперь определяет, когда кто-то разговаривает по телефону за рулем или не пристегнут ремнем безопасности.

В Манчестере (Великобритания) водителям, использующим смартфон во время вождения, грозит крупный штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Однако проступок фиксирует не полицейский, а камера с программным обеспечением искусственного интеллекта. Система также должна определять, когда пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, сообщает 2 сентября британский таблоид Mirror.







Камеры начали работу во вторник, 3 сентября. Они были разработаны австралийской технологической компанией Acusensus и предназначены для «автоматического обнаружения водителей, использующих мобильный телефон во время вождения». Новые камеры призваны стимулировать соблюдение законов, предотвращающих отвлечение внимания от вождения.

Программа «Heads Up» оценивает видеозаписи проезжающих транспортных средств, движущихся со скоростью до 300 км/ч. Искусственный интеллект анализирует изображения и сообщает, когда кто-то пользуется смартфоном или не пристегнут ремнем безопасности. Затем сохраняются два снимка: на одном изображен водитель под углом, на котором видны ремень безопасности и ухо; на другом — более глубокая часть изображения, на которой видно, держит ли водитель в руке сотовый телефон. Эти изображения затем отправляются инспектору, чтобы проверить, действительно ли имело место какое-либо неправомерное поведение.

Использование камер в Манчестере — это тестирование технологии, которое продлится до марта 2025 года. В случае успеха камеры будут развернуты по всей Великобритании.

Использование таких интеллектуальных камер наблюдения не является чем-то совершенно новым. С 2021 года они используются в экспериментальном порядке в Великобритании. Например, на юге страны, где в прошлом году почти 300 человек были пойманы за использование смартфонов за рулем за три дня. Такие камеры уже используются в Австралии.