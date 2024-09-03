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kosmos_news
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
Компания Cox Media Group заявила, что может узнать предпочтения клиентов с помощью программного обеспечения «активного прослушивания».

Американская компания Cox Media Group (CMG) заявляет в своей презентации и в записи в блоге, что будет размещать рекламу, основанную на методе активного прослушивания. Микрофон, установленный в смартфоне, должен слушать потенциальных клиентов и показывать им релевантную рекламу. CMG — американский медиаконгломерат, базирующийся в Атланте, работающий в сфере вещания, цифровых медиа и рекламы. В 2022 году выручка компании составила $22,1 млрд.

404 Media впервые сообщила в декабре 2023 года, что CMG предлагает своим клиентам технологию активного прослушивания, ориентированную на смартфоны, в качестве варианта предоставления нужной потребителям рекламы. Голосовые данные пользователей, собранные через микрофон, затем будут обработаны с помощью искусственного интеллекта. Это решение дает возможность показывать потенциальным клиентам таргетированную рекламу на основе данных. 

После публикации статьи компания удалила информацию о проекте. Сообщается, что после публикации статьи компания удалила информацию о программе, однако, как выяснилось в начале сентября, у ресурса 404 Media сохранилась полная презентация предложения для бизнес-клиентов.

По данным презентации компании для инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц, голосовые данные пользователей можно собирать и анализировать из более чем 470 источников. С потребителями станет еще проще обращаться за счет объединения голосовых данных с поведенческими данными. Конкретно речь шла о целевой группе, которая готова покупать товары в магазинах, расположенных в радиусе от 16 до 32 километров. 

Media 404 сообщает, что Google уже исключил CMG из своей рекламной партнерской программы. Представитель Amazon, как сообщается, заявил, что никакого сотрудничества с CMG по «этой программе» никогда не было и не планируется. 

Метод активного прослушивания является законным, как заявил в своем блоге вице-президент CMG по цифровым стратегиям Джастин Венокур. Cox Media Group указывает на мелкий шрифт во многих положениях и условиях приложений, которые загружаются или обновляются. Сюда часто включается активное прослушание.

В Соединенных Штатах существуют различные законы о прослушивании телефонных разговоров, которые регулируют, когда и как разрешено записывать или прослушивать частные разговоры — они различаются в зависимости от штата. В Калифорнии, например, все участники должны дать согласие на то, чтобы разговор был законно записан.

Однако в Джорджии, где находится штаб-квартира CMG, а также во многих других штатах преобладает закон об одностороннем согласии. Разговор может быть записан в одностороннем порядке – без согласия других участников. По мнению Daily Mail, это объясняет, почему CMG сходит с рук такой подход – по крайней мере, в некоторых штатах.

#технологии #искусственный интеллект #реклама
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