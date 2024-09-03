В синхронной электросети континентальной Европы 1 сентября наблюдалось падение частоты на 0,162 Гц. Подобные ситуации представляют угрозу стабильности систем.

1 сентября в 22:00:46 (центральноевропейское летнее время, CEST) произошло падение частоты в электросети Центральной Европы. Это ситуация угрожает стабильности систем электропередачи континентальной Европы, которые взаимосвязаны и работают синхронно. Частота упала до 49,8380 Гц, в результате чего разница нагрузки сети составила -2331 МВт. Причина инцидента пока не сообщается.

Синхронная сеть континентальной Европы — крупнейшая синхронная электрическая сеть (по подключенной мощности) в мире. Это одночастотная сеть, синхронизированная по фазе, которая обслуживает более 400 млн потребителей в 24 странах, включая большую часть Европейского Союза.



В синхронной сети континентальной Европы стандартная частота сети составляет 50 Гц. Её необходимо поддерживать на постоянном уровне, среди прочего, из-за риска повреждения техники или неправильной работы часов, использующих частоту электрической сети – при ее низкой частоте они идут медленнее.

Падение частоты означает перегрузку сети – когда потребление превышает производство электроэнергии.





На стабильность частоты сильно влияют неконтролируемые, зависящие от погоды возобновляемые источники энергии. Похожая ситуация произошла, например, в январе 2021 года, когда частота снизилась на целых 0,25 Гц. В результате синхронная зона континентальной Европы была временно разделена на две сети с разными частотами.

После инцидента 2006 года, имевшего серьезные последствия для потребителей энергии, был реализован ряд мер по предотвращению массовых отключений от сети. Была внедрена система оповещения ENTSO-E (EAS), которая позволяет операторам обмениваться информацией в режиме реального времени, чтобы они могли быстро реагировать в случае возникновения нестандартной ситуации в системе.

При падении частоты оператор отключается от сети крупных получателей. Правильно построенные контракты «позволяют операторам временно и автоматически снижать потребительский спрос в зависимости от ситуации в энергосистеме».