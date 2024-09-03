Постоянно публикуются исследования и отчеты, предупреждающие о возможном создании с помощью ИИ биологического оружия.

Эксперты по международной безопасности неоднократно подчеркивают, что преступники могут использовать ИИ в своих целях. В худшем случае террористы могут использовать инструменты искусственного интеллекта для проведения кибератак и парализовать целые города. Или для создания биологического оружия.

Недавно на портале science.org было опубликовано исследование, которое объясняет, насколько легко модели искусственного интеллекта могут быть использованы для создания таких опасных веществ.

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Исследователи настоятельно советуют правительствам принять соответствующие контрмеры.

«Мы предлагаем национальным правительствам, включая США, принять законы и правила, которые не позволяют передовым биологическим моделям ИИ стать очень опасными. Они могут способствовать созданию новых или улучшенных патогенов, которые спровоцируют серьезные эпидемии или даже пандемии», — говорится в исследовании.

В США тема терроризма и искусственного интеллекта в настоящее время активно обсуждается. Канал Fox News 1 сентября снова поднял эту тему и сослался на два других отчета, опубликованных в этом году. Один исходит от источника в НАТО, который также предупреждает, что власти должны интенсивно заниматься текущими технологическими разработками. Преступники могут использовать ИИ для фишинговых писем, установки вредоносного ПО в библиотеки кодирования и распространения дезинформации и пропаганды в интернете.

«Киберпреступники и террористы быстро научились использовать такие платформы и большие языковые модели для создания дипфейков или чат-ботов. Затем они размещаются в даркнете. Эти инструменты предназначены для получения конфиденциальной личной и финансовой информации, планирования террористических атак или вербовки последователей», — говорится в отчете.

Террористы могут взломать ChatGPT и подобные системы, в результате чего ИИ-инструменты потеряют свои механизмы безопасности и создадут незаконный или экстремистский контент.

В другом отчете Центра по борьбе с терроризмом описывается, насколько легко ChatGPT и подобные инструменты могут быть использованы не по назначению в террористических целях. Эксперты проверили, насколько легко взломать различные модели ИИ. Bard, недавно переименованный в Google Gemini, оказался наиболее устойчивым к атакам, за ним следовали модели ChatGPT. Суть в том, что эти модели все равно можно взломать, предупреждают исследователи.

Поэтому эта тема обязательно должна стать предметом интенсивного сотрудничества между органами безопасности, технологическими компаниями и научными организациями.

Организация ООН «Межрегиональный научно-исследовательский институт преступности и правосудия» выступила с аналогичными предупреждениями ещё в 2021 году, напоминает канал Fox News. Антония Мари Де Мео, директор Межрегионального научно-исследовательского института преступности и правосудия, заявила тогда, что ИИ чрезвычайно опасен и может быть использован в террористических целях. В качестве примеров она тогда привела кибератаки и взрывы автономных автомобилей.