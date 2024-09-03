Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
9to5Mac: Apple может прекратить продажу ряда старых устройств на следующей неделе
Новые устройства Apple будут представлены 9 сентября. Когда в сеть розничных магазинов Apple Store по всему миру поступают новые устройства, старые снимаются с продажи.

Apple объявила, что 9 сентября проведет ежегодную презентацию новинок под девизом «It’s Glowtime». Помимо прочего, там будет представлен новый iPhone 16.
Ожидается, что в ближайшее время будут представлены новые iPhone и другие устройства. Фото: REUTERS
Платформа 9to5Mac опубликовала список устройств Apple, которые будет удалены из сети розничных магазинов по всему миру App Store. Среди них iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. 

Apple известна прекращением выпуска старых флагманских моделей, что впервые было продемонстрировано с iPhone XS и XR. Новый iPhone 16 Pro имеет больший дисплей, чем его предшественники. iPhone 14 Plus и iPhone 13 также больше не будут доступны в App Store.

Что касается остальных устройств, 9to5Mac предполагает, что Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 2 могут быть сняты с продажи. Вместо этого ожидается, что на следующей неделе будут представлены преемники всех трех моделей. 

Сообщается, что у Apple Watch Series 10 дисплей больше, чем у предшественника, у Ultra минимум обновлений, а у SE 3, по слухам, более дешевый пластиковый корпус.

AirPods 2 и AirPods 3 также будут сняты с продажи и заменены AirPods 4, которые будут представлены в двух вариантах. Помимо наушников, iPad mini 6 и iPad 10 также могут быть сняты с продажи, хотя iPad 10, возможно, будет доступен для покупателей еще некоторое время.

#смартфоны #apple #iphone
+
Написать комментарий (0)
iPhone 16 Pro получит новый цветовой вариант и функцию макросъëмки
Apple хочет, чтобы iPad начального уровня стал заменой ПК вместе с Magic Keyboard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
4
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
13
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
1
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
13
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
1
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
1
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
6
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
9
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
4
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
4
Intel удивлена упорством разработчиков чипов по размещению заказов на их производство в Азии
2

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
11
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
23
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
2
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
17
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
15
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
22
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
10
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
12

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
12:38
Да, да, придаток. Успокаивайте себя, главное таблеточки вовремя принимайте, а то весь экспорт, практически равный импорту, из Китая в РФ опять проявится и даст о себе знать, и ваш манямирок рухнет.
Компании из России жалуются на отказ банков Китая проводить платежи из-за русских имён в документах
Сергей Шухард
12:37
Может модерам еще заплатить каждому программисту оригинальной игры, моделлеру, текстурировщику, художнику и т.д? Проблема ИИ это когда голос используется несанкционированно с целью монетизации или дей...
Несколько конфигураций процессоров Intel Panther Lake нашли в коде загрузчика Coreboot
Дюсель Дора
12:36
а могли бы игры делать
Xbox могла быть издателем Destiny (2014) и Guitar Hero – Microsoft снова упустила крупные проекты
Dark_Cloud
12:35
Интересные у этих деятелей понятия о развитии цифровой экономики
Председатель Фонда развития цифровой экономики озвучил возможные сроки блокировки YouTube
Yana Volkova
12:34
Я за то, что бы ОСУЖДЕННЫЕ- привлекались и к службе, и строительству, (раньше СТРОЙБАТЫ были , МОЛОДЕЖЬ -привлекать на стройки -( типо комсомольских строек)!!!! ДЕТДОМОВСКИХ мальчиков и ТРУДНЫХ ПОДР...
Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
Такой то
12:28
вы, свинки, мясной придаток
Компании из России жалуются на отказ банков Китая проводить платежи из-за русских имён в документах
Ezdiumno_ru
12:26
Ну и как оно? На облачке сидеть свесив ножки? :))
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
Yana Volkova
12:26
ДОРОГЕ БЫТЬ!!!! Да и рожать пора, пока нас не завоевали азиаты. Нужны студенческие стройки - СТРОЙОТРЯДЫ , как было на БАМЕ! Там и любовь и рождение детей и стройка!!! Поколение ,60- ти десятников, ч...
Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
Ezdiumno_ru
12:26
Ничего они не переизобретали. Просто свели все настройки в одно место и рассортировали. Вполне разумный подход. Не нужно шарахаться по всей системе в поисках нужных настроек.
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
Дюсель Дора
12:23
а как же байки про самую безопасную систему и без глюков как в винде ? Опять sjw красноглазики дезынфу кидают
В ядре Linux Kernel 6.12 появится возможность подробнее узнать о причине фатального сбоя с помощью QR-кода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем