Apple объявила, что 9 сентября проведет ежегодную презентацию новинок под девизом «It’s Glowtime». Помимо прочего, там будет представлен новый iPhone 16.
Платформа 9to5Mac опубликовала список устройств Apple, которые будет удалены из сети розничных магазинов по всему миру App Store. Среди них iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.
Apple известна прекращением выпуска старых флагманских моделей, что впервые было продемонстрировано с iPhone XS и XR. Новый iPhone 16 Pro имеет больший дисплей, чем его предшественники. iPhone 14 Plus и iPhone 13 также больше не будут доступны в App Store.
Что касается остальных устройств, 9to5Mac предполагает, что Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 2 могут быть сняты с продажи. Вместо этого ожидается, что на следующей неделе будут представлены преемники всех трех моделей.
Сообщается, что у Apple Watch Series 10 дисплей больше, чем у предшественника, у Ultra минимум обновлений, а у SE 3, по слухам, более дешевый пластиковый корпус.
AirPods 2 и AirPods 3 также будут сняты с продажи и заменены AirPods 4, которые будут представлены в двух вариантах. Помимо наушников, iPad mini 6 и iPad 10 также могут быть сняты с продажи, хотя iPad 10, возможно, будет доступен для покупателей еще некоторое время.