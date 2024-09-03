Новые устройства Apple будут представлены 9 сентября. Когда в сеть розничных магазинов Apple Store по всему миру поступают новые устройства, старые снимаются с продажи.

Apple объявила, что 9 сентября проведет ежегодную презентацию новинок под девизом «It’s Glowtime». Помимо прочего, там будет представлен новый iPhone 16.

Ожидается, что в ближайшее время будут представлены новые iPhone и другие устройства. Фото: REUTERS

Платформа 9to5Mac опубликовала список устройств Apple, которые будет удалены из сети розничных магазинов по всему миру App Store. Среди них iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Apple известна прекращением выпуска старых флагманских моделей, что впервые было продемонстрировано с iPhone XS и XR. Новый iPhone 16 Pro имеет больший дисплей, чем его предшественники. iPhone 14 Plus и iPhone 13 также больше не будут доступны в App Store.

Что касается остальных устройств, 9to5Mac предполагает, что Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 2 могут быть сняты с продажи. Вместо этого ожидается, что на следующей неделе будут представлены преемники всех трех моделей.

Сообщается, что у Apple Watch Series 10 дисплей больше, чем у предшественника, у Ultra минимум обновлений, а у SE 3, по слухам, более дешевый пластиковый корпус.

AirPods 2 и AirPods 3 также будут сняты с продажи и заменены AirPods 4, которые будут представлены в двух вариантах. Помимо наушников, iPad mini 6 и iPad 10 также могут быть сняты с продажи, хотя iPad 10, возможно, будет доступен для покупателей еще некоторое время.