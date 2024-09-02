В борьбе за самую мощную ветряную турбину в мире китайская энергетическая компания Mingyang Smart Energy в очередной раз обгоняет своих конкурентов.

Ветряную турбину мощностью 20 мегаватт установили в китайской провинции Хайнань. По заявлению производителя, это крупнейшая в мире морская энергетическая система с точки зрения максимальной мощности, обеспечиваемой одной ветряной турбиной. За этой системой стоит китайская компания Mingyang Smart Energy, которая 31 августа объявила об успешном запуске ветряной турбины в своем профиле LinkedIn.

Ожидается, что китайская ветряная турбина будет производить 20 МВт электроэнергии. Фото: Mingyang Smart Energy

Ветряная турбина имеет диаметр ротора от 260 до 292 метров. Она может генерировать количество энергии 80 ГВтч в год — это соответствует годовому потреблению 96 000 человек. Ожидается также, что это поможет сэкономить 66 000 тонн CO 2 ежегодно.

Новая китайская ветряная турбина имеет огромную мощность — 20 МВт. Фото: Mingyang Smart Energy

Благодаря новой ветряной турбине китайская энергетическая компания превосходит своего китайского конкурента Dongfang Electric Corporation, которая установила систему мощностью 18 мегаватт в городе Шаньтоу только в начале июня. Диаметр ротора этой ветряной турбины составляет 260 метров. Эта ветряная турбина может генерировать 72 ГВтч энергии в год — на 8 ГВтч меньше, чем ветряная турбина Minyang Smart Energy.

Ветряная турбина Dongfang имеет мощность 18 МВт. Фото: Dongfang Electric Corporation

Это не первый выдающийся ветроэнергетический проект, которым компания Mingyang Smart Energy Systems привлекла внимание. Несколько месяцев назад компания представила плавучую двухтурбинную платформу OceanX, которая находится в воде и имеет V-образные турбины, выходящие от основания. Эта ветряная турбина имеет общую мощность 16,6 МВт.

Двойные турбины отходят от плавучего основания в V-образной форме. Фото: Mingyang Smart Energy