Ветряную турбину мощностью 20 мегаватт установили в китайской провинции Хайнань. По заявлению производителя, это крупнейшая в мире морская энергетическая система с точки зрения максимальной мощности, обеспечиваемой одной ветряной турбиной. За этой системой стоит китайская компания Mingyang Smart Energy, которая 31 августа объявила об успешном запуске ветряной турбины в своем профиле LinkedIn.
Ветряная турбина имеет диаметр ротора от 260 до 292 метров. Она может генерировать количество энергии 80 ГВтч в год — это соответствует годовому потреблению 96 000 человек. Ожидается также, что это поможет сэкономить 66 000 тонн CO2 ежегодно.
Благодаря новой ветряной турбине китайская энергетическая компания превосходит своего китайского конкурента Dongfang Electric Corporation, которая установила систему мощностью 18 мегаватт в городе Шаньтоу только в начале июня. Диаметр ротора этой ветряной турбины составляет 260 метров. Эта ветряная турбина может генерировать 72 ГВтч энергии в год — на 8 ГВтч меньше, чем ветряная турбина Minyang Smart Energy.
Это не первый выдающийся ветроэнергетический проект, которым компания Mingyang Smart Energy Systems привлекла внимание. Несколько месяцев назад компания представила плавучую двухтурбинную платформу OceanX, которая находится в воде и имеет V-образные турбины, выходящие от основания. Эта ветряная турбина имеет общую мощность 16,6 МВт.
Ветряную турбину мощностью 20 мегаватт установили в китайской провинции Хайнань. По заявлению производителя, это крупнейшая в мире морская энергетическая система с точки зрения максимальной мощности, обеспечиваемой одной ветряной турбиной. За этой системой стоит китайская компания Mingyang Smart Energy, которая 31 августа объявила об успешном запуске ветряной турбины в своем профиле LinkedIn.