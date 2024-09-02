В самолете в качестве противовеса приходится устанавливать свинцовые пластины, что увеличивает расход топлива.

Тенденция в авиации к большей конфиденциальности в первом и бизнес-классе делает кресла все более тяжёлыми. При этом сиденья для пассажиров эконом-класса становятся все легче. Об этом сообщает Swiss. Swiss International Air Lines, также известная, как Swiss — крупнейшая авиакомпания Швейцарии, выполняющая регулярные рейсы.

Из-за более тяжелых сидений самолет необходимо балансировать с помощью противовесов. Фото: Swiss

В швейцарском филиале Lufthansa новые роскошные сиденья теперь настолько тяжелые, что у самолетов могут возникнуть проблемы с балансировкой. Балансировкой называется процесс выдерживания равновесия в полете. Поэтому в самолете следует установить свинцовые пластины для коррекции центра тяжести.



«Различная конструкция кресел приводит к смещению центра тяжести самолетов. Когда сиденья заказываются, изначально есть только приблизительный вес кресел», — говорит пресс-секретарь Swiss Майке Фульротт.

Точный вес будет определен только после того, как всё будет установлено. Пострадали самолеты Airbus A333. Именно в них приходится устанавливать свинцовые пластины.

Больший вес самолета обычно означает более высокий расход топлива и, следовательно, еще большее воздействие на окружающую среду.



