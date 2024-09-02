Корабль должен прибыть в Нью-Йорк в ближайшие дни. Планируется построить целый флот таких судов.

Самый большой парусный грузовой корабль в мире завершает свой переход через Атлантику. Он отбыл из Франции в середине августа и должен пришвартоваться в Нью-Йорке во вторник, 3 сентября. На борту находится 1000 тонн коньяка и шампанского.

Anemos на пути в Нью-Йорк. Фото: TOWT

Корабль длиной 81 метр под названием Anemos работает в основном за счет энергии ветра, но имеет два дизель-электрических двигателя в качестве резервной силовой установки.





«Благодаря спутниковой связи и технологиям маршрутизации ветер становится предсказуемым, что делает его надежным источником энергии», — говорит Гийом Ле Гран, генеральный директор транспортной компании TOWT.

На корабле есть и другие высокотехнологичные устройства. Тканевые паруса устанавливаются и управляются с помощью автоматизированной системы. Это означает, что для управления кораблем необходимо всего 7 человек.

Углеродный след Anemos на тонну перевозимой продукции в 10 раз меньше, чем у гигантских контейнеровозов. Однако они могут перевозить десятки тысяч тонн грузов за рейс, поэтому в будущем парусные грузовые суда, вероятно, будут часто использоваться.