Самый большой парусный грузовой корабль в мире завершает свой переход через Атлантику. Он отбыл из Франции в середине августа и должен пришвартоваться в Нью-Йорке во вторник, 3 сентября. На борту находится 1000 тонн коньяка и шампанского.
Корабль длиной 81 метр под названием Anemos работает в основном за счет энергии ветра, но имеет два дизель-электрических двигателя в качестве резервной силовой установки.
«Благодаря спутниковой связи и технологиям маршрутизации ветер становится предсказуемым, что делает его надежным источником энергии», — говорит Гийом Ле Гран, генеральный директор транспортной компании TOWT.
На корабле есть и другие высокотехнологичные устройства. Тканевые паруса устанавливаются и управляются с помощью автоматизированной системы. Это означает, что для управления кораблем необходимо всего 7 человек.
Углеродный след Anemos на тонну перевозимой продукции в 10 раз меньше, чем у гигантских контейнеровозов. Однако они могут перевозить десятки тысяч тонн грузов за рейс, поэтому в будущем парусные грузовые суда, вероятно, будут часто использоваться.
После пребывания в Нью-Йорке корабль продолжит путь в Санта-Марту в Колумбии, чтобы загрузить там кофе и вернуться во Францию. К 2027 году TOWT планирует эксплуатировать в общей сложности 8 парусных грузовых судов, которые будут перевозить 200 000 тонн грузов ежегодно. Ожидается, что они сократят выбросы 40 000 тонн CO2.