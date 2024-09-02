Дуров хотел получить оценку акций на фондовом рынке более чем в $30 млрд.

Приложение для обмена сообщениями Telegram оказалось в неприятной ситуации после ареста генерального директора Павла Дурова и серьезных обвинений в плохой модерации контента во Франции. Новый отчет Financial Times показывает, насколько мал доход Telegram через одиннадцать лет после его запуска по сравнению с другими платформами социальных сетей и что команде Дурова не удалось выйти на уровень безубыточности к концу 2023 года.



По данным Financial Times, в 2023 году прибыль Telegram составила всего $342,5 млн — это всего 40–50 центов на пользователя (рассчитано на основе 800 миллионов пользователей Telegram в 2023 году). Это минимально по сравнению, например, с другими медиа-гигантами, у которых средний доход на пользователя составил чуть менее $45 в 2023 году.





Telegram не мог быть полностью профинансирован за счет этих доходов; в 2023 году убытки компании со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах составили $108 млн.

Как сообщалось, Telegram в 2023 году привлек около $270 млн в виде облигаций для продолжения финансирования операций. В общей сложности за годы Telegram привлек в виде облигаций более $2,3 млрд. Хотя в 2021 году была запущена крупная инициатива по получению дохода за счет рекламы в широкодоступных каналах и платных премиум-функций, достичь прибыльности к концу 2023 года не удалось. По мнению Дурова, приложение должно стать прибыльным в 2024 году, но в нынешней ситуации это кажется нереальным.

Целью, очевидно, было бы сделать Telegram общедоступным. Дуров ожидает, что рыночная стоимость компании превысит $30 млрд, что значительно больше, чем сейчас стоят Snapchat, Reddit или Pinterest на фондовом рынке.

Доходы Telegram также сильно зависят от криптоактивов. Продажа предметов коллекционирования (уникальные имена пользователей, виртуальные номера телефонов), а также встроенный кошелек, через который можно купить Toncoin, Bitcoin, Notcoin или Tether, формируют около 40 процентов дохода Telegram.

Напомним, ранее гендиректора Telegram Дурова отпустили под залог во Франции, но ему не разрешили покинуть страну, поскольку против него и его компании ведется расследование.