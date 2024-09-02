Стартап GATE Space хочет использовать свою запатентованную технологию, чтобы сделать спутники управляемыми на протяжении всего их срока службы. Первый запуск запланирован на 2025 год.

В настоящее время новые спутники запускаются в космос почти каждую неделю. Многие из них размером со стиральную машину. Они выполняют измерения и используются для связи или определения местоположения.

Недостатком таких небольших спутников является то, что они часто перемещаются месяцами, прежде чем достигнут своего фактического местоположения. Венский стартап GATE Space хочет сократить это время до часов или даже нескольких минут. О новой технологии компания пишет на своем сайте (https://gate.space/).

Двигатель компании Gate Space. Фото: Gate Space Для этого молодая команда инженеров разрабатывает собственный компактный двигатель. Этот двигатель под названием «GATE Thruster» уникален. В отличие от других двигателей, представленных на рынке, мощность тяги можно плавно регулировать. Обычно такие двигатели можно только включать и выключать. Раньше сложное управление тягой было возможно только в огромных многомиллионных проектах, таких как посадочная система НАСА SkyCrane. Эта платформа сбрасывает транспортные средства на поверхность Марса.

«Задача состоит в том, чтобы объединить то, что раньше было дорогостоящим, большим и сложным для решения проектом, в небольшой, простой и экономически эффективный продукт, который каждый может использовать на своем спутнике», — объясняет основатель GATE Space Мориц Новак.

Их запатентованная технология отличается особой гибкостью. Двигатели должны использоваться не только для доставки спутников к месту службы, но и для того, чтобы сохранять их положение. Это позволяет аппаратам совершать маневры уклонения, например, в случае надвигающегося столкновения с космическим мусором.

Наконец, по завершении своей миссии спутник возвращается в атмосферу, где он может сгореть и быть утилизирован должным образом. Вместе с Европейским космическим агентством команда также работает над проектом, который позволит использовать двигатели для посадки на другие небесные тела, такие как Луна и Марс.

Для этого GATE Space хочет вывести на рынок две линейки продуктов. С одной стороны, сами двигатели должны продаваться в 3-х разных размерах, каждый с разной тягой. Затем они могут быть интегрированы в привод любого спутника и будут стоить от 30 000 до 50 000 долларов.

Фото: Gate Space Если клиент не хочет заниматься разработкой привода самостоятельно, GATE Space может адаптировать комплексное решение к его индивидуальным потребностям с помощью второго продукта — Jetpack. Затем поставляется полный приводной модуль с двигателями, топливными баками, трубопроводами и электроникой. На это придется потратить от 300 000 до 550 000 долларов.

Фото: Gate Space Gate Space в настоящее время разрабатывает прототип. Для этой цели у стартапа есть испытательный полигон. Тесты там проводятся 3 раза в неделю. В настоящее время команда работает с компонентами от внешних поставщиков. Благодаря собственному производству время разработки новой тестовой версии сократится с 2 недель до 3 дней.

Фото: Gate Space Первая попытка испытания в космосе запланирована на следующий год. Демонстратор предназначен для питания европейского спутника.

«Если там это сработает, мы будем надежным, заслуживающим доверия поставщиком для других клиентов», — уверен Новак.

Компания, базирующаяся в Вене, поддерживается, в частности, банком развития Austria Wirtschaftsservice (AWS). GATE Space Austria является дочерней компанией американской компании. Причина этого в том, что большинство потенциальных клиентов (70 процентов) приезжают из США.