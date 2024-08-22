Из-за спада продаж электромобилей производитель автомобилей Ford отменяет запланированный выпуск электрического внедорожника с 3 рядами сидений.

Из-за слабости рынка электромобилей Ford не будет производить внедорожник с аккумуляторным питанием и тремя рядами сидений. Выпуск внедорожника ранее был перенесен с 2025 на 2027 год.

Ford продолжает нести убытки со своими электромобилями. Фото: REUTERS

Отмена выпуска машины обойдется американскому автогиганту в $1,9 млрд. $400 млн можно отнести к уже сделанным инвестициям в производственные мощности для внедорожника, а $1,5 млрд — к «дополнительным затратам и денежным расходам».

Ford квартал за кварталом несет большие убытки в своем подразделении электромобилей, в то время как подразделения моделей с двигателем внутреннего сгорания и коммерческого транспорта зарабатывают деньги. Спрос на автомобили с гибридным приводом в последнее время особенно высок.

Ford сейчас делает фундаментальные выводы: капитальные затраты на электрические модели будут ограничены с 40 процентов годового бюджета до 30 процентов. Модель-преемник большого электрического пикапа F-150 Lightning появится на рынке не раньше конца 2027 года, а не 2025 года. Между тем, Ford, среди прочего, хочет удешевить аккумуляторы.

В будущем каждая новая модель должна быть прибыльной в течение первых 12 месяцев после выпуска на рынок, подчеркнул финансовый директор Джон Лоулер. Приоритетом среди электрических моделей теперь является грузовой фургон, производство которого планируется запустить в 2026 году, и пикап среднего размера, запланированный на 2027 год.

Рост продаж, особенно у лидера рынка Tesla, во время пандемии побудил крупные автомобильные компании инвестировать миллиарды в расширение бизнеса электромобилей. Однако в последнее время спрос значительно ослаб, последствия чего ощущает и Tesla. Конкурент Ford, компания General Motors, также недавно приостановила реализацию своих планов по выпуску электромобилей.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сообщил Bloomberg, что он очень доволен запланированным к выпуску большим электрическим внедорожником, «но он просто не мог достичь цели компании — стать прибыльным».

Между тем, конкурент Tesla Lucid придерживается своих планов по созданию именно такого автомобиля. Первые покупатели должны получить внедорожник Lucid Gravity к концу этого года, рассказал руководитель компании Питер Роулинсон в технологическом блоге The Verge.

Он убежден, что слабость рынка электромобилей — это «всего лишь временный сбой», и раскритиковал акцент автопроизводителей на авто с гибридным приводом. Lucid в настоящее время несет большие убытки со своей первой моделью и финансируется за счет миллиардов инвестиций из Саудовской Аравии.