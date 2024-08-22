Neuralink поделилась первыми результатами испытаний второго имплантата. Пациент может, помимо прочего, играть в компьютерные игры.

Компания Илона Маска Neuralink, производящая мозговые чипы, довольна первыми результатами своего второго имплантата. Согласно статье компании от 21 августа, пациент Алекс демонстрирует успехи и может играть в компьютерные игры и пользоваться программами для проектирования.

Второй имплант Neuralink. Фото: Neuralink Всего через 5 минут после того, как Алекс установил связь между ИМК (интерфейсом мозг-компьютер) и своим компьютером, он смог управлять курсором мыши силой мысли.

Чтобы проверить скорость реакции, пациенту предложили сыграть в «Webgrid». В простой сетке квадрат загорается в случайном месте. Затем участники должны переместить туда указатель мыши и щелкнуть по нему как можно быстрее и точнее.

Имплантат также помог Алексу лучше играть в шутер от первого лица Counter Strike 2. Для этого он использует квадростик (специальное устройство вроде джойстика, которое помещается в рот), который позволяет управлять игрой, в том числе, движениями языка.





Однако обычно можно использовать квадростик, чтобы управлять персонажем, либо нацеливать оружие. На самом деле игра подразумевает, чтобы оба события произошли одновременно. Благодаря имплантату Алекс теперь может управлять персонажем игры и целиться одновременно.

Помимо игр, Алекс также мог использовать программное обеспечение для 3D-дизайна. До сих пор возможности управления такими программами были ограничены. Благодаря Neuralink он смог спроектировать крепление для зарядного устройства Neuralink с помощью программы Fusion 360. Затем эта деталь была напечатана на 3D-принтере.

В будущем Neuralink хочет упростить определенные команды и движения, необходимые для инструмента проектирования. Это сделано для улучшения работы программного обеспечения и предоставления Алексу дополнительных возможностей.

Первый пациент, Нолан Арбо, также добился успеха при использовании ИМК. Однако некоторое время спустя большая часть нитей, соединяющих имплантат с мозгом, ослабла. Это привело к потере точности. Проблему можно решить, и из нее следует извлечь уроки, полагают в компании.

Как объясняет Neuralink, в качестве меры улучшения сократился зазор между имплантатом и поверхностью мозга. Сообщается, что у второго пациента пока не разошлись швы.

Алекс и Нолан участвуют в исследовании PRIME (точный роботизированный имплантированный интерфейс мозг-компьютер). В рамках этого проекта имплантаты будут проверены на людях на предмет безопасности и функциональности.