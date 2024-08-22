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kosmos_news
Сигнал «Wow!», возможно, исходил не от инопланетян, а скорее от редкого небесного созвездия
Раскрыта тайна таинственного сигнала из космоса: так называемый сигнал «Wow!», возможно, исходил не от инопланетян, а скорее от редкого небесного созвездия.

В 1977 году радиообсерватория Университета штата Огайо — радиотелескоп, расположенный на территории обсерватории Перкинса в Уэслианском университете Делавэра, работавший в период с 1963 по 1998 год, более известен как «Большое ухо» — зафиксировала настолько мощный сигнал из космоса, что астроном Джерри Эман прокомментировал его так: «Wow!».

Всплеск, с тех пор известный как сигнал «Wow!», был в 30 раз сильнее, чем обычно регистрируемый фоновый шум, и оставил астрономов в замешательстве относительно его происхождения. Выдвигались версии, что это некое сообщения от инопланетян.
Так выглядел сигнал «Wow!» на бумаге. Фото: Радиообсерватория «Большое ухо» и Северо-Американская астрофизическая обсерватория
С тех пор сигнал «Wow!» ни разу не повторялся. Некоторые исследователи до сих пор считают, что теория о том, что сигнал мог исходить из обитаемой Солнечной системы, возможна.

Астроном Абель Мендес из Университета Пуэрто-Рико в Аресибо и его команда теперь смогли получать аналогичные сигналы от водородных облаков, движущихся перед красными карликами. Хотя сигналы были не такими сильными, как сигнал «Wow!», при достаточно мощном источнике света, по мнению исследователей, можно добиться столь же сильных отклонений.

Например, если за водородным облаком находится нейтронная звезда с сильным магнитным полем — так называемый магнетар, то звезда может стимулировать атомы водорода настолько сильно, что они выпустят в космос микроволновый луч. Этот луч также называют мазером (по сути, микроволновым лазером).

Мендес начал искать сигналы типа «Wow!», когда понял, что радиотелескоп Аресибо и телескоп «Большое Ухо» имеют схожую конструкцию.

Мендес и его команда уже искали сигналы от красных карликов, чтобы найти обитаемые экзопланеты в их окрестностях. Поэтому они еще раз просмотрели свои данные и нашли несколько примеров, частоты которых были очень похожи на сигнал «Wow!»


«Сигналы, которые мы обнаружили от этих облаков, менее сильны, потому что они не освещаются магнетаром. Если вы проводите расчеты с магнетарами, они становятся намного, намного сильнее», — сказал Мендес в интервью журналу New Scientist.

Ученые уже давно подозревали, что водородные облака могут быть связаны с сигналом «Wow!». Из-за своего водородного облака комета 266P/Кристенсена уже давно считается возможным источником этого сигнала. Однако гипотеза была быстро отвергнута, поскольку кометы обычно не излучают столь сильное излучение, а расположение Кристенсена в космосе не соответствовало источнику сигнала.

Радиосигналы частотой 1420 мегагерц, подобные тем, которые записаны в сигнале «Wow!», естественным образом излучаются водородом. Однако возможно также, что для создания такого сигнала не требуется никакого водородного облака. Магнетары также способны излучать аналогичные сигналы.

#космос #наука #астрономия
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Чиво-чиво? Какое, нафиг, созвездие?! Хоть читай то, что копируешь 😂
Сигнал «Wow!», возможно, исходил не от инопланетян, а скорее от редкого небесного созвездия
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