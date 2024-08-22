Возвращение экипажа Boeing Starliner с МКС на капсуле Dragon от SpaceX будет непростым. Отсутствуют подходящие скафандры.

Первоначально предполагалось, что миссия Starliner продлится всего 8 дней, но астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс теперь застряли на МКС более чем на 2 месяца. Возвращение задерживают не только проблемы с капсулой Starliner — препятствием также являются их скафандры.

Космическая капсула Boeing Starliner продолжает сталкиваться с новыми с проблемами. Фото: НАСА

НАСА и Boeing, вероятно, сейчас думают над тем, как два астронавта могли бы вернуться на Землю. Одной из возможностей было бы вернуть их на Землю с помощью капсулы SpaceX Dragon.

Однако с этим вариантом возвращения есть проблемы. Скафандры, которые носят астронавты Starliner, несовместимы с капсулой SpaceX, сообщает Boeing.

НАСА ищет альтернативы SpaceX для своих миссий в космос, в том числе на МКС, максимально отличающиеся от обычных систем. Это должно ускорить прогресс в космических путешествиях. Однако это также означает потерю совместимости: скафандры Starliner не смогут быть подключены к бортовым системам капсулы SpaceX как в аппаратном, так и в программном отношении.

Если будет принято решение, что Уилмор и Уильямс действительно вернутся на Землю с капсулой Dragon компании SpaceX, им придется доставить на МКС скафандры. Астронавты могли бы вернуться на Землю без скафандров. Однако этот сценарий будет использоваться только в случае чрезвычайной ситуации на МКС.