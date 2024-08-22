Отсутствие подводных лодок в море «может ограничить способность Великобритании реагировать на морские угрозы».

По данным аналитиков Open Source Intelligence, ни одна из британских атомных подводных лодок не выходила в море вот уже 47 дней. Причиной называют задолженность по содержанию отдельных объектов. Однако эта проблема не касается британского флота атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, составляющих ядро британской системы сдерживания CASD (Continious At Sea Deterrent). Четыре лодки типа «Вэнгард» (англ. Vanguard, рус. Авангард), входящие в этот флот, по-прежнему находятся в постоянной оперативной готовности и выполняют боевые задачи в непрерывном режиме.

Подводная лодка HMS Astute на базе Клайд после возвращения из похода в составе сил охраны авианосной группы. Фото: Королевский флот

Последней британской ударной подводной лодкой, служившей за пределами портов, была HMS Triumph, единственное оставшееся в строю судно типа «Трафальгар» (активно эксплуатирующееся с 1991 года). После возвращения из похода по Средиземному морю 3 июля 2024 года судно все еще простаивает на базе Девенпорт. В этом нет ничего необычного – ведь после многих недель миссий, в основном выполняемых под водой, осмотр и ремонтно-восстановительные работы всегда занимают время.

Проблема в том, что HMS Triumph, скорее всего, будет не отремонтирована, а выведена из эксплуатации, и «бездействие» гораздо более актуально для пяти оставшихся британских ударных подводных лодок класса Astute.

Как выяснилось, эти лодки – более новые, чем субмарины типа «Трафальгар» (вступили в строй в 2010-2022 годах) – не были в море как минимум 121 день. Последний корабль этого типа — HMS Anson выполнил свой поход 20 апреля 2024 года.

Однако это новейший корабль типа Astute, который фактически проводил приемочные испытания во время своего похода, о завершении которых ВМС Великобритании было объявлено 21 мая 2024 года. В свою очередь, четыре оставшихся «старых» субмарин этого типа, которые должны быть в полной боевой готовности, еще в этом году не покинули свои базы, о чем сообщила газета The Sun 4 августа.

Частично это можно, конечно, объяснить работами по техническому обслуживанию и реконструкции. Это, безусловно, относится к HMS Audacious, которая находится на ремонте в Девонпорте уже 506 дней. Однако также выяснилось, что две другие субмарины Astute, базирующиеся на базе Клайд/Фаслейн, HMS Ambush и HMS Artful, выбыли из строя на 749 и 476 дней соответственно. Из действующих подводных лодок этого типа самая старая, HMS Astute, находилась в порту меньше всего времени, с декабря 2023 года.

Неофициально считается, что такое оперативное бездействие связано с задержками в обслуживании атомных подводных лодок и отсутствием сухих доков. Расположенный в Девонпорте сухой док уже несколько лет модернизируется компанией Babcock.

Пока что в интернете уже появилось мнение, что бездействие подводных лодок «означает существенное прерывание присутствия Королевского флота на море, которое имеет решающее значение как для национальной обороны, так и для глобальной морской безопасности». На самом деле это большое преувеличение. Британцы имеют гораздо меньшее влияние на «мировую морскую безопасность», чем Россия и американцы.



Однако отсутствие субмарин в море, несомненно, затрудняет работу самого британского флота и в то же время облегчает задачу потенциальным противникам. Атомные ударные подводные лодки не зря считаются «истребительными» подразделениями, ведь они в первую очередь используются для отгона противника от своих, важнейших кораблей и баз.

Кроме того, следует помнить, что подводные лодки класса Astute «необходимы для разведывательных операций и поддержания стратегического подводного присутствия». И именно поэтому, по мнению британских экспертов, их плохая доступность «может ограничить способность Великобритании реагировать на морские угрозы, включая угрозы, исходящие от подводных лодок противника в Северной Атлантике и за ее пределами».

Лодки типа Vanguard находятся в относительной безопасности при выходе в море благодаря своей звукоизоляции. Однако в случае с британскими авианосцами ситуация иная. Недаром в состав сил обороны американских авианосных группировок часто входят атомные ударные подводные лодки.

Поэтому весьма вероятно, что британцы очень быстро исправят ситуацию и как минимум две их ударные атомные подводные лодки будут снова готовы к действию или к выполнению оперативного задания. Однако для этого потребуется выделить дополнительные финансовые ресурсы, на что пока нет официального согласия.

Это еще одно доказательство того, что, принимая решение о введении современных кораблей, нужно предусмотреть большие деньги не только на их постройку, но еще больше средств на поддержание их в рабочем состоянии.

Astute — атомная ударная подводная лодка длиной 97 метров и водоизмещением 7400 тонн, вооруженная шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм. Они могут запускать более 38 видов вооружения, включая тяжелые торпеды Spearfish и тактические крылатые ракеты TLAM (Tomahawk Land Attack Cruise Missiles). Экипаж корабля состоит из 98 офицеров и матросов.