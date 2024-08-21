На сайте ZDF лидер немецких левых Сара Вагенкнехт прокомментировала политику в отношении Украины, которую, по ее мнению, следует изменить.

Газета ZDF Heute (Zweites Deutsches Fernsehen) взяла интервью у председателя «Союза Сары Вагенкнехт» (нем. Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW). Сара Вагенкнехт выразила свое мнение о текущей политике Германии в отношении Украины, а также затронула контекст потенциальных коалиций и сотрудничества с другими партиями.







По мнению Вагенкнехт, позиция Берлина по отношению к конфликту на Украине должна немедленно измениться и носить антивоенный характер. По ее мнению, Германии следует прекратить поставки оружия Киеву и сосредоточиться на продвижении инициатив, направленных на мир. В этом вопросе она согласна с позицией партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Она также отметила, что считает проблематичным размещение американского оружия и ракет на территории Германии. И здесь антиамериканская позиция аналогична позиции АдГ. Сама Вагенкнехт заявила, что «нужно остановить истерию в контактах с АдГ и просто подойти к ней объективно». Она не исключила сотрудничества с ХДС или партиями «Левые» и «Зеленые», если они поддержат ее требования. Лидер BSW также обратила внимание на необходимость изменения миграционной политики.

Сара Вагенкнехт уже высказывала критическую позицию по отношению к американскому присутствию в Германии, а также по отношению к помощи Украине. Не случайно она представляет откровенно пророссийскую позицию в Германии. Она и члены ее партии согласны с российской точкой зрения относительно Крыма и подписывались под «мирными» требованиями, которые соответствуют плану России.

Председатель BSW также недавно призвала создать комиссию по расследованию разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое требование появилось после того, как возникла теория о возможной атаке Украины на российско-немецкий газопровод.