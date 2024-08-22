Финские ВВС планируют интенсивные военно-воздушные учения учения с 24 по 30 августа. Ранее США дали разрешение на продажу военной техники в Финляндию.

Финские ВВС планируют интенсивные военно-воздушные учения на конец августа. С 24 по 30 августа одновременно пройдут заключительный этап испытаний тактики истребителей (Ilmataktiikka 24) и ежегодные маневры транспортного флота (Pristine Flank 24). В обоих учениях примут участие более 30 самолетов, а также вертолеты и самолеты союзников из США и Швеции. Об этом 21 августа сообщает портал Defence24.



Целью учений Ilmataktiikka 24 является подготовка личного состава для выполнения ключевых задач в ВВС. В учениях примут участие 22 истребителя F/A-18 Hornet, четыре учебно-тренировочных самолета Hawk и транспортные самолеты. Команды будут реализовывать различные сценарии, позволяющие военным получить опыт, в том числе в качестве командиров истребителей.

Командир учений полковник Томми Хейккала отметил, что каждый этап маневров представляет собой отдельное учебное мероприятие с четко определенными целями. Самолеты будут действовать в основном с авиабазы Риссала и из Рованиеми, где будут дислоцироваться подразделения, имитирующие противника.

В то же время на базе Тиккакоски пройдут учения Pristine Flank 24 — главный маневр транспортного флота Satakunta Air Wing. В этом году, помимо финских транспортных машин C-295M, PC-12NG и Learjet 35A/S, в учениях также примут участие вертолеты NH90 финской армии и патрульные самолеты Dornier 228. Поддержку финских пограничников будут обеспечивать американские MC-130J Commando II и шведские TP 84 Hercules.

Учебные полеты для обоих учений будут проходить на обширной территории от Ювяскюля до Рованиеми, включая Куусамо, Йоэнсуу и Оулу. Полёты будут выполняться ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее Соединенные Штаты дали разрешение на продажу военной техники в Европу. Потенциальным покупателем считается правительство Финляндии, получившее разрешение на закупку комплектов точного наведения.

Американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) согласилось продать комплекты точного наведения M1156A1 правительству Финляндии. Примечательно, что несколькими днями ранее аналогичное согласие получили власти Дании.

Стоимость приобретения 5500 комплектов высокоточного наведения M1156A1 (используемых для преобразования классических ракет в точные путем добавления системы GPS-контроля и наведения) и сопутствующего оборудования ориентировочно составляет 70 миллионов долларов. Сама покупка призвана «укрепить финскую артиллерию и огневой потенциал средней дальности».

5500 комплектов высокоточного наведения M1156A1 станут существенным дополнением к предыдущим финско-американским контрактам. Комплекты, вероятно, будут использоваться финскими гаубицами К9, которых всего закуплено 96 штук, и орудиями отечественного производства.

Самоходная гаубица К9, оснащенная 155-мм пушкой 52 калибра

Согласно информации на сайте DSCA, контракт, вероятно, будет оплачен в несколько этапов. Потенциальные соглашения в этом вопросе будут заключены между правительством Финляндии и генеральным подрядчиком – компанией Northrop Grumman Innovation Systems.