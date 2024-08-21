Вентилятор компании xMEMS настолько мал, что его можно использовать даже в ультратонких устройствах, таких как смартфоны и планшеты.

Большинству смартфонов и планшетов требуется пассивное охлаждение, чтобы тепло могло отводиться от устройства. Для того чтобы полученное тепло лучше выходило из устройства, желательно активное охлаждение. Однако существующие вентиляторы слишком велики для этого. Они не подходят для ультратонких устройств и даже слишком велики для некоторых ноутбуков, таких как M2 MacBook Air.

На передней панели телефона можно увидеть 1-миллиметровый вентилятор. Фото: xMEMS

Производитель xMEMS разработал новую технологию вентиляции. Новый вентилятор XMC-2400 µCooling имеет чрезвычайно тонкую конструкцию и полностью лишен движущихся компонентов, поскольку изготовлен из цельного куска кремния. Будучи твердотельным вентилятором, его можно подключить непосредственно к чипу.

На изображении показана структура чипа вентилятора. Фото: xMEMS

Этот вентилятор толщиной всего 1 мм можно использовать для охлаждения даже очень тонких смартфонов и планшетов. Это большое преимущество, особенно с учетом тенденции к созданию все более тонких устройств, которые в то же время требуют больше энергии для новых технологий, таких как искусственный интеллект.

Не исключено, что компания будет использовать новую систему вентиляции, чтобы сделать возможным создание особенно тонких и в то же время более мощных устройств. Например, эта технология улучшит такие устройства, как MacBook Air M2, который в настоящее время испытывает проблемы, когда его оставляют на солнце. Благодаря новому вентилятору такие планшеты, как iPad Pro, могут стать еще мощнее, чем раньше.

На изображении показано, как тепло от чипа может уйти через встроенную вентиляционную систему. Фото: xMEMS

При разработке нового вентилятора компания смогла использовать свой опыт производства наушников. На первый взгляд наушники и вентиляторы имеют мало общего друг с другом, но эти устройства перемещают воздух.

По словам менеджера xMEMS Майка Хаусхолдера, микросхема µCooling XMC-2400 использует так называемую ультразвуковую модуляцию для генерации импульсов давления. Таким образом перемещаются воздушные потоки. Вентилятор весит менее 150 миллиграммов и может «перемещать до 39 кубических сантиметров воздуха в секунду с противодавлением 1000 паскалей», рассказал Майк Хаусхолдер порталу Engadget.

Поскольку устройство представляет собой цельную деталь, в нем меньше деталей, которые могут сломаться. Эта система не требует каких-либо движущихся роторов или планок. Поскольку вентилятор настолько тонкий, его можно использовать непосредственно там, где выделяется тепло, — на таких компонентах, как APU и GPU. Он также защищен от пыли и воды и имеет класс защиты IP58.

Помимо xMEMS, над ультратонкими твердотельными системами охлаждения работают и другие компании, в том числе Frore с ее Air Jet Mini и Mini Slim. Однако эти вентиляторы значительно толще — минимум 2,5 мм.

Издание Verge уже протестировало такой вентилятор на MacBook Air, где он способствовал повышению производительности. В этом году xMEMS планирует продать свои новые вентиляторы нескольким компаниям-партнерам по цене 10 долларов за штуку.