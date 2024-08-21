Концепт показывает, как ВВС представляют себе легкий истребитель-невидимку 6-го поколения. Этот проект может оказать влияние на программу вооружения NGAD.

ВВС США уже давно ищут истребитель, который сможет заменить устаревший Lockheed Martin F-22. Поэтому в 2014 году была запущена программа Next Generation Air Dominance (NGAD). В последние месяцы процесс реализации программы застопорился из-за чрезмерных затрат.

Примерно так себе представляют легкий истребитель ВВС США



Недавно ВВС сделали заявление, которое можно рассматривать как дальнейшее продолжение программы NGAD, так и как признак того, что проект разработки дорогостоящего истребителя-невидимка 6-го поколения отменяется.

В конце июля начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин представил на конференции в Лондоне концепцию легкого истребителя-невидимки. Концепт пока вряд ли будет представлять собой конкретную модель самолета. Однако есть некоторые признаки того, как ВВС США представляют себе легкий истребитель с характеристиками малозаметности.

Самолет напоминает уменьшенный F-35. У него также только один реактивный двигатель, что интересно, поскольку самолеты NGAD до сих пор в основном демонстрировались с двумя двигателями. У F-22 тоже 2 двигателя — у более дешевого F-35, появившегося позже, только один.

Хвостовое оперение и крылья также напоминают строение F-35. Однако сзади нет горизонтального хвостового оперения. Это делает концепт напоминающим NGAD, который можно увидеть во многих концептуальных представлениях совершенно без хвостового оперения. Например, такой вариант предложила компания NORTHROP GRUMMAN.

Концепция NGAD от NORTHROP GRUMMAN. Фото: NORTHROP GRUMMAN

На одном крыле легкого истребителя можно прочитать «built to adapt» (то есть используется в качестве модели для испытания). Этот девиз контрастирует с другим лозунгом, который часто используется в США: «built to last» («создан навечно»).

В своем выступлении Олвин объясняет свое видение будущего таких платформ. Системы (радиолокационные системы, системы вооружения и т. д.) не предназначены для адаптации к платформе (истребителю, бомбардировщику, ударному вертолету и т. д.), а скорее платформа служит лишь базой для унифицированного системы. Это означает, что возможны быстрые обновления, проще ремонт или замена компонентов, а обслуживание обходится дешевле.

Одна система для нескольких платформ: генерал Дэвид Олвин использовал этот рисунок, чтобы проиллюстрировать концепцию

NGAD стоит от $240 млн до $300 млн и является очень дорогой платформой, которая оценивается примерно в три раза дороже, чем F-35.



«В идеале мне бы хотелось, чтобы цена была ниже, чем у F-35. Или, по крайней мере, чтобы цена была близка к цене F-35», — заявил в прошлом месяце представитель ВВС Фрэнк Кендалл, как сообщает портал Defense News.

NGAD — пилотируемый одноместный истребитель-невидимка шестого поколения. Эксперты по вооружениям сейчас размышляют, является ли представленная концепция легкого истребителя-невидимки показателем того, что дорогой самолет NGAD больше не будет производиться. Бюджетный самолет может выполнять задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства и сопровождению, а самолеты-невидимки и бомбардировщики могут использоваться против наземных целей. Это сделало бы универсальный истребитель NGAD ненужным, по крайней мере теоретически.

ВВС могли бы заказать меньшее количество NGAD, чтобы не выйти за рамки бюджета. Оставшиеся финансовые ресурсы будут направлены на закупку многих легких истребителей-невидимок для замены устаревших F-22. Затем NGAD можно будет использовать для выполнения специальных задач и получать сопровождение от легкого истребителя-невидимки.

Олвин дал интервью Воздушно-космическим силам о будущем NGAD, но не пожелал делать конкретных заявлений. По его словам, к 2026 году должны быть приняты решения, которые определят, как программа должна продолжаться.

В качестве альтернативы вместо F-22 или NGAD может быть использован модернизированный F-35A. Также возможно сотрудничество с ВМС США, которые продвигают собственную программу F/A-XX по закупке истребителей 6-го поколения для своих авианосцев. Первоначально даже планировалось разработать единую платформу. Однако затем проекты разделились.





