Немецкое управление финансового надзора Германии (BaFin) в результате рейда в крупных городах изъяло 13 криптовалютных банкоматов, работавших без необходимых разрешений.

Федеральное управление финансового надзора (BaFin) 20 августа объявило, что провело рейды на различные торговые точки с целью выявления незаконно эксплуатируемых биткоин- и крипто-банкоматов. Согласно пресс-релизу, власти конфисковали около €250 000 наличными.







60 экстренных служб в 35 населенных пунктах конфисковали 13 машин, которые эксплуатировались без необходимого разрешения властей. По данным BaFin, полиция и Немецкий федеральный банк оказали поддержку, а операция проводилась в координации с Федеральным управлением криминальной полиции.

В BaFin заявили, что незаконно эксплуатируемые крипто-банкоматы представляют «риск отмывания денег» и что некоторые аппараты привлекают «пользователей с преступными намерениями».

Так, напоминают в ведомстве, около года назад, хакеры воспользовались уязвимостью в биткоин-банкомате, чтобы украсть криптовалюты на сумму $1,5 млн. Атакой были затронуты аппараты General Bytes. Компания написала, что все клиенты должны всегда немедленно реагировать на такие действия, чтобы защитить свои активы.

В заявлении General Bytes говорится, что хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении криптоматов (BATM). Биткоин можно обменять на фиат в этих банкоматах по всему миру. Для этого машина подключается к серверу CAS, который General Bytes использует для обработки транзакции.

Пользователи также могут загружать видео в CAS через BATM. Именно здесь хакеры обнаружили дыру в безопасности, которая позволила им загружать и запускать вредоносное ПО.

Горячие кошельки постоянно доступны онлайн через ключ. Напротив, холодные кошельки хранятся на физическом носителе. Имея доступ к горячим кошелькам, хакеры смогли перевести криптовалюту на свой собственный кошелек.

Доступ к базе данных позволил украсть имена пользователей и пароли, а также закрытые ключи, то есть ключи безопасности для кошелька. Они украли 56 BTC, что на тот момент соответствовало $1,5 млн. General Bytes удалось закрыть уязвимость. Однако уже похищенные биткоины навсегда потеряны.



Если есть какие-либо признаки того, что деньги поступают из незаконных источников или есть связь с финансированием терроризма, об этом необходимо сообщить в Центральное управление по расследованию финансовых операций.

Из пресс-релиза

Согласно пресс-релизу BaFin, операторам грозит до пяти лет лишения свободы. Власти также настояли на вынесении общего предупреждения о связанных с криптовалютами рисках.





Торговля криптоактивами сопряжена со значительными рисками, включая полную потерю средств.

Из пресс-релиза





Для работы биткоин-банкоматов требуется разрешение BaFin. Это требование авторизации защищает как целостность финансовой системы, так и потребителей, поясняют в ведомстве.

Еще в сентябре 2020 года ведомство разъяснило на своем сайте, что для установки крипто-банкоматов требуется разрешение. В BaFin подчеркнули, что люди и компании, которые предоставляют помещения, электричество или подключение к интернету, также участвуют в несанкционированных транзакциях и, следовательно, сами являются возможными правонарушителями.