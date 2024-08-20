Робот-гуманоид iRonCub снабжен реактивным ранцем

Итальянские исследователи представили человекоподобного робота с реактивным ранцем. Сообщается, что это первое устройство такого рода. Робот-гуманоид iRonCub имеет в общей сложности 4 реактивных двигателя, с помощью которых он может парить в воздухе и даже летать.



Из рук робота вырывается пламя (температура 600 °С). Лицо iRonCub очень напоминает жуткую куклу из фильма ужасов.





Исследователи видят в способности робота-гуманоида летать преимущество перед сопоставимыми устройствами. Они полагают, что его можно использовать, например, при ликвидации последствий стихийных бедствий. Вполне возможно, что он сможет преодолевать препятствия лучше, чем другие роботы-гуманоиды. Использование летающих человекоподобных роботов еще не тестировалось на практике.

iRonCub может даже летать благодаря своим 4 реактивным двигателям. Изображение: IIT

iRonCub может летать благодаря своим двигателям. 2 из них прикреплены к рукам, еще 2 встроены в реактивный ранец на спине робота. По сравнению с предыдущими моделями, разработанными ранее, в аппаратную часть пришлось внести некоторые изменения, чтобы разместить приводы именно в руках и на спине робота.Также были добавлены термостойкие детали, предотвращающие повреждение робота пламенем от приводов. Во время испытаний предыдущих моделей у итальянских исследователей неоднократно возникала проблема: роботы начинали гореть. Иногда модели даже взрывались из-за отказа одного из реактивных двигателей. Костяк из титана призван сделать робота более прочным.





Всего робот в нынешнем варианте весит 70 кг. Благодаря своим 4 приводам он создает тягу в 1000 Ньютонов.

Всего у робота 53 сустава, в том числе по 9 в каждой из двух рук. Большая часть оставшихся суставов была установлена в верхней части тела робота-гуманоида. Помимо различных датчиков, контролирующих движения, у робота также есть камеры и микрофоны.

Чтобы гарантировать стабильный полет iRonCub, исследователи разрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта.

«Мы разрабатываем алгоритмы управления, позволяющие регулировать положение робота-гуманоида во время полета», — объясняют исследователи на своем сайте.

Управлять роботом в полете помогает специальный алгоритм: ориентация и положение регулируются путем изменения настроек реактивных турбин.

iRonCub находится в разработке с 2021 года. Пока его нельзя купить. В настоящее время не сообщается о намерениях сделать робота коммерческим продуктом.