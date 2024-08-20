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kosmos_news
Kabutan: Switch 2 от Nintendo может стоить значительно дороже предшественника, в районе $500
Нынешняя консоль Nintendo пользуется особой популярностью во многом из-за своей низкой цены. Всё может измениться с появлением преемника.

Игровая консоль Nintendo Switch присутствует на рынке уже 7 лет, что делает ее самой долгоживущей домашней приставкой. Однако у нее возникает всё больше проблем с текущими играми. Тем не менее, Nintendo по-прежнему не спешит раскрывать подробности о преемнике.
Switch появилась на рынке в марте 2017 года
Слухи о новой модели ходят уже много лет, и теперь их еще больше подогревает японская инвестиционная компания Kabutan. Об этом пишет портал Game Pro (www.gamepro.de). Аналитик Kabutan Хидеки Ясуда подсчитал, что Switch 2 поступит на рынок по цене $500.

Для сравнения: нынешняя PS5 Slim стоит $550, новейшая Switch OLED стоит около $350. Соответственно, повышение цены выглядит довольно внушительно. Если сравнить новую консоль с другими современными портативными устройствами, такими как Steam Deck, цена кажется более менее адекватной. В зависимости от функций стоимость консоли Valve варьируется от $420 до $680.

Если предположить, что Switch 2 по своим возможностям не уступает Steam Deck, цена в $500 будет оправданной. Nintendo также может требовать высокую цену, поскольку ее собственные игры, такие как Super Mario, Pokémon и Zelda, появляются исключительно на Switch. Если Nintendo после выпуска Switch 2 опять возьмет паузу на несколько лет, $500 не выглядят такой уж плохой инвестицией.

Выход консоли ожидается в следующем году, ориентировочно в апреле 2025 года. В феврале стало известно, что выпуск новинки перед Рождеством не будет финансово оправданным. Пока что Nintendo лишь объявила, что преемника Switch представят в текущем финансовом году — через 9 лет после первой презентации Switch.

#игры #nintendo #консоль #компьютерные игры #приставка #switch 2
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