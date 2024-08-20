Саудовская Аравия разместила свой крупнейший на сегодняшний день заказ у шведского производителя Candela.

Саудовская Аравия заказала у Швеции электрические суда на подводных крыльях для своего футуристического городского проекта NEOM. Планируется поставить 8 экземпляров Candela P-12. На сегодняшний день это крупнейший заказ скандинавского производителя.

Candela P-12 — судно, поддерживаемое над водной поверхностью при движении на эксплуатационном режиме гидродинамическими силами, возникающими на подводных крыльях.

Candela P-12. Фото: Candela

По словам Candela, это первая партия. Поэтому вполне возможно, что в будущем будет заказано больше P-12. Пока неизвестно, в каком из регионов NEOM реально будут использоваться электропаромы. Остров Синдала и плавучий город Оксагон были бы идеальным вариантом.

Суда на подводных крыльях, вроде Р-12, прозвали «летающими кораблями». Такое название произошло от того, что наблюдателям кажется, будто транспортное средство парит над водой.

В основе лежит концепция подводного крыла. Крылья поднимают фюзеляж из воды. Датчики и множество небольших автоматических рулевых элементов предназначены для обеспечения необходимой устойчивости и плавности хода.

Подводное крыло обеспечивает минимально возможное сопротивление воды. Сообщается, что P-12 потребляет примерно на 80% меньше энергии, чем обычный корабль при скорости 33 км/ч. Это также обеспечивает относительно большую дальность хода — до 92 километров с аккумулятором емкостью 252 киловатт-часа.

В этом году в Европе планируется запустить регулярное паромное сообщение на электрических судах на подводных крыльях. Candela подписала контракт со стокгольмской компанией общественного транспорта SL.

Регулярные рейсы между Стокгольмом и пригородом Экерё планируется начать в октябре. Время в пути по сравнению с обычными лодками должно сократиться вдвое — до 35 минут.

Фото: Candela

Как и в случае с другими кораблями и самолетами, суда на подводных крыльях бывают разных классов. В зависимости от оснащения в лодке можно перевозить от 20 до 30 человек. NEOM рассчитывает принять первые суда в конце 2025 — начале 2026 года.