Второй по величине десантный корабль Китая оснащен новой системой вооружения.

Китай, по всей видимости, установил лазерное оружие на один из своих десантных кораблей Type 071 («Тип-071»). Об этом говорят фотографии, которые сейчас циркулируют в социальных сетях. Судно находится в доке, видимо, незадолго до этого был сделан технический ремонт.







Военный корабль «Тип-071». Фото: ВМС США

Лазерное оружие установлено сразу за 76-мм многоцелевой пушкой на носу корабля. Судя по всему, когда оно не используется, его можно скрыть куполообразной крышкой.Согласно сообщению The War Zone, точно определить, что это за «Тип-071», невозможно. Вероятно, это Siming Shan («Сымин Шань») с бортовым номером 986. Единственным другим возможным вариантом является Yimeng Shan («Имэн Шань») с номером 988.

Модель 071 («Тип-071», Type 071) является крупнейшим в Китае десантным кораблем после модели 075. Термин «десантный корабль» относится не к самому кораблю, а к транспортным средствам, которые на нем размещены. Так что это корабль, с которого десантные войска доставляются на берег катерами, десантными машинами и вертолетами.

«Тип-071» имеет длину 210 метров и ширину 28 метров. Водоизмещение – 25 000 тонн. Корабль имеет небольшую полетную палубу в корме и ангар для четырех тяжелых транспортных вертолетов Т-8.

Кроме того, он может перевозить 4 судна на воздушной подушке, 60 бронемашин и до 800 солдат. Согласно The War Zone, его можно сравнить с американским десантным типом «Сан-Антонио» (серия американских десантных транспортов-доков).

На что способно китайское лазерное оружие, пока неясно. Также нет информации об их мощности. В принципе такое оружие хорошо подходит для оборонительных действий на кораблях. Они могут точно и с минимальными затратами отбиваться от дронов и ракет (при условии, что у них достаточно мощности). Лазерное оружие также является перспективным средством борьбы с малыми лодками и лодками-камикадзе.

В зависимости от мощности, такие лазеры используются не для уничтожения, а лишь для ослепления и сбивания с курса техники противника. Это сделано для того, чтобы лодки и корабли могли уйти от противника без необходимости делать предупредительные выстрелы.

Также вполне возможно, что самая последняя установка была «всего лишь» микроволновым оружием (сверхвысокочастотным оружием). Если беспилотник попадает под его воздействие, связь между дроном и пультом дистанционного управления теряется. Дрон сбивается с курса или падает.

Великобритания также работает над лазерным оружием. Энергетическое оружие, в первую очередь предназначенное для ВМС Великобритании, разрабатывается в рамках проекта DragonFire. Прототип мощностью 50 киловатт на испытаниях доказал, что можно эффективно отслеживать воздушные цели и бороться с ними.

Ранее ВМС Великобритании выражали желание интегрировать версию мощностью 150 кВт в недавно построенныефрегаты типа 26 (Type 26 frigate) в начале 2030-х годов.

США также работают над лазерным оружием для кораблей. Соответствующие испытания проводились на авианосце USS Portland примерно в 2020 году. Используемая лазерная система представляла собой твердотельный лазер. В частности, ВМФ говорит о «твердотельном лазере – демонстраторе системы лазерного оружия с усовершенствованием технологии» или LWSD.

На авианосце USS Preble имеется Helios компании Lockheed Martin, лазерное оружие мощностью 60 киловатт, которое полностью интегрировано в системы корабля. Оно предназначено в первую очередь для защиты от дронов и катеров-камикадзе.

Военно-морской флот также установил лазер на авианосец USS Ponce. Но он предназначался только для испытательных целей: он слабее «Гелиоса» (Helios) и не связан с системами корабля, чтобы его можно было использовать тактически.







