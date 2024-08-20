Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Журналисты сняли процесс утилизации польской подводной лодки «Kondor»
Появились фотографии демонтажа подводной лодки ORP «Kondor».

Как сообщил 19 августа портал Defence24, сохранить в качестве музея или продать заграницу польскую подводную лодку ORP «Kondor» не удалось. Сейчас её фрагменты разрезаются на металлолом на верфи Кашубского канала в Гданьске. Журналисты сделали несколько фотографий, как демонтируют субмарину.
Момент отрезания кормовой части корпуса подводной лодки «Kondor», включая перо руля
Субмарина была заложена 3 марта 1964 года, спущена на воду 16 июля 1964 года, а 1 октября 1964 года вышла в море под норвежским флагом. В середине жизненного цикла корабль прошел основательную модернизацию, завершившуюся в декабре 1991 года. 

В 2002 году норвежское правительство передало Польше пять подводных лодок класса «Коббен» (в том числе одну непригодную для дальнейшей службы). Корабль «Kondor» был среди них.

Польский военный флаг был поднят 20 октября 2004 года в Бергене, Норвегия, и судно получило тактический номер 297. Впервые лодка вошла в Гдыню 19 ноября 2004 года с польским экипажем. В военно-морском порту 27 ноября того же года ей было присвоено имя ORP «Kondor».
Носовая часть корабля, в которой находится торпедный отсек

Хорошо видны четыре торпедных аппарата, расположенные на одном уровне. Двое над ними уже отрезаны

Носовая часть и мидель

Торпедные аппараты  крупным планом

Вид с носовой части. Видны закрытые проемы четырех нижних торпедных аппаратов и крышка верхнего левого бортового торпедного аппарата

ORP «Kondor» (297) была старейшей из 4 польских военных субмарин. Она интенсивно использовалась под красно-белым флагом, но из-за возраста была выведена из эксплуатации первой. Эта церемония состоялась 20 декабря 2017 года, после более чем 13 лет службы в ВМС Польши.

Лишённый оборудования и запасов вооружения, корабль был передан Агентству военного имущества. Ведомство выставляло его на продажу четыре раза. Последний тендер от 1 сентября 2022 года оказался удачным, и в октябре 2022 года судно приобрели частники. Субмарину купил владелец компании SAB и президент местного спортивного клуба «Ангелы». Это была не первая его покупка того рода. Много лет назад он купил списанные самолеты МиГ-23, МиГ-21 и Ан-2.

14 апреля 2023 года лодка была перевезена из военно-морского порта в Гдыне в порт Гданьска. Однако во второй половине дня погода в Гданьской бухте изменилась (сильный туман), что помешало буксиру покинуть Гдыню. Поэтому ORP «Kondor» временно стоял в центре Гдыни и стал главной туристической достопримечательностью. Эвакуация в Гданьск была успешно проведена 20 апреля 2023 года.
На корме еще видны последние элементы внутреннего оборудования корабля (светло-зеленого цвета)
Была идея превратить его в корабль-музей в Устке или Колобжеге. Ходили разговоры о продаже заграницу. Ни один из этих планов не был реализован. Простой судна обходился владельцу примерно в $5200 в месяц.

9 февраля 2024 года судно снова отбуксировали, на этот раз к причалу Мёртвой Вислы. Там он продолжал ждать своей участи. Из-за увеличения общей стоимости аренды причала владелец решил сдать его на металлолом. 

Сначала у корабля была полностью отрезана боевая рубка. Затем, 29 мая 2024 года, его снова отбуксировали. На пристани продолжались интенсивные работы по утилизации до тех пор, пока ее еще можно было вести в этом положении. Наконец настал момент, когда 7 августа 2024 года остатки корпуса были вытащены из воды плавкраном Maja и помещены на верфь. Сейчас там демонтируют остатки корабля.

Несколько лет назад похожая подводная лодка ORP «Sokol» (294) была безвозмездно передана в дар Военно-морскому музею в Гдыне и после реставрационных работ был открыт корабль-музей. Еще два судна, ORP «Sęp» (295) и ORP «Bielik» (296), были переданы Агентству военного имущества в конце 2023 года и ожидают выставления на торги в третьем квартале этого года. 

#военная техника #подводная лодка #субмарина #kondor
+
Написать комментарий (0)
South China Morning Post: Китай хочет решить проблему с охлаждением гиперзвуковых ракет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
13
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
14
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
12
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
3
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
9
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
11

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
107
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
35
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
17
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
5
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
80

Сейчас обсуждают

Cocoa
04:48
Много мостов и ещё много чего на исторических окраиных территориях России. Где аборигены, как видим, сами себе самостоятельно жизнь неладить с 1990-х не способны. Мосты на исторических российских окра...
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
nukemall
04:42
Вы, боты тупые, только кресла под собой поджечь можете. А российские войска мосты, дамбы и прочие подобные сооружения с начала боевых действий спокойно сносят если это может дать полезный эффект.
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
Yaroslav Laptinov
04:38
А, ну, неудивительно)))
Игромир в центре Москвы - разбираем последние события
Cocoa
04:37
Германская индустрия накрывается. Зато сосредоточатся на сосисочно-пивном бизнесе под духовой оркестр. И ещё фильмы для взрослых. Чем и помогут.
Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим европейским спонсором Украины
Сергей Анатолич
04:32
Зеля думаю будет как Хамас действовать. Заложников решил взять, а теперь шантажом займётся.
The Times: Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского
Сергей Анатолич
04:25
Чо то всё коментируем... А почему мы мосты на украине не взрываем? Странно всё это.🫣😔🤔
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
Андрей Сергеевич
04:25
"Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского". Не усиливают.
The Times: Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского
Nvidia&Intel Hater
04:23
ты реальный кретин,твой огрызок даже у моего сосет как заведенный так как у тебя 4100 частота .у меня 4700.уже невелирует 15 процентов на поток разницы ,что у тебя лучше .про 7800 у которого однопоток...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Андрей Сергеевич
04:23
Посетите любое сообщество по фильмам/играм/музыке/обучалкам и хранению/раздаче сего на торрентах... Там люди коробками винты по 20Тб покупают, только дай качественный товар по адекватной цене - с нога...
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
Gamandril
04:13
Если бы было ни о чем, то я бы не мог ответить за базар, или это слишком сложно для таких как ты?
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем