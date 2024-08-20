Появились фотографии демонтажа подводной лодки ORP «Kondor».

Как сообщил 19 августа портал Defence24, сохранить в качестве музея или продать заграницу польскую подводную лодку ORP «Kondor» не удалось. Сейчас её фрагменты разрезаются на металлолом на верфи Кашубского канала в Гданьске. Журналисты сделали несколько фотографий, как демонтируют субмарину.

Момент отрезания кормовой части корпуса подводной лодки «Kondor», включая перо руля

Субмарина была заложена 3 марта 1964 года, спущена на воду 16 июля 1964 года, а 1 октября 1964 года вышла в море под норвежским флагом. В середине жизненного цикла корабль прошел основательную модернизацию, завершившуюся в декабре 1991 года.

В 2002 году норвежское правительство передало Польше пять подводных лодок класса «Коббен» (в том числе одну непригодную для дальнейшей службы). Корабль «Kondor» был среди них.

Польский военный флаг был поднят 20 октября 2004 года в Бергене, Норвегия, и судно получило тактический номер 297. Впервые лодка вошла в Гдыню 19 ноября 2004 года с польским экипажем. В военно-морском порту 27 ноября того же года ей было присвоено имя ORP «Kondor».

Носовая часть корабля, в которой находится торпедный отсек

Хорошо видны четыре торпедных аппарата, расположенные на одном уровне. Двое над ними уже отрезаны

Носовая часть и мидель

Торпедные аппараты крупным планом

Вид с носовой части. Видны закрытые проемы четырех нижних торпедных аппаратов и крышка верхнего левого бортового торпедного аппарата

ORP «Kondor» (297) была старейшей из 4 польских военных субмарин. Она интенсивно использовалась под красно-белым флагом, но из-за возраста была выведена из эксплуатации первой. Эта церемония состоялась 20 декабря 2017 года, после более чем 13 лет службы в ВМС Польши.

Лишённый оборудования и запасов вооружения, корабль был передан Агентству военного имущества. Ведомство выставляло его на продажу четыре раза. Последний тендер от 1 сентября 2022 года оказался удачным, и в октябре 2022 года судно приобрели частники. Субмарину купил владелец компании SAB и президент местного спортивного клуба «Ангелы». Это была не первая его покупка того рода. Много лет назад он купил списанные самолеты МиГ-23, МиГ-21 и Ан-2.

14 апреля 2023 года лодка была перевезена из военно-морского порта в Гдыне в порт Гданьска. Однако во второй половине дня погода в Гданьской бухте изменилась (сильный туман), что помешало буксиру покинуть Гдыню. Поэтому ORP «Kondor» временно стоял в центре Гдыни и стал главной туристической достопримечательностью. Эвакуация в Гданьск была успешно проведена 20 апреля 2023 года.

На корме еще видны последние элементы внутреннего оборудования корабля (светло-зеленого цвета)

Была идея превратить его в корабль-музей в Устке или Колобжеге. Ходили разговоры о продаже заграницу. Ни один из этих планов не был реализован. Простой судна обходился владельцу примерно в $5200 в месяц.

9 февраля 2024 года судно снова отбуксировали, на этот раз к причалу Мёртвой Вислы. Там он продолжал ждать своей участи. Из-за увеличения общей стоимости аренды причала владелец решил сдать его на металлолом.

Сначала у корабля была полностью отрезана боевая рубка. Затем, 29 мая 2024 года, его снова отбуксировали. На пристани продолжались интенсивные работы по утилизации до тех пор, пока ее еще можно было вести в этом положении. Наконец настал момент, когда 7 августа 2024 года остатки корпуса были вытащены из воды плавкраном Maja и помещены на верфь. Сейчас там демонтируют остатки корабля.

Несколько лет назад похожая подводная лодка ORP «Sokol» (294) была безвозмездно передана в дар Военно-морскому музею в Гдыне и после реставрационных работ был открыт корабль-музей. Еще два судна, ORP «Sęp» (295) и ORP «Bielik» (296), были переданы Агентству военного имущества в конце 2023 года и ожидают выставления на торги в третьем квартале этого года.