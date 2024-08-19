Цены на нефть на Нью-Йоркской фондовой бирже падают. Это четвертая подобная сессия за последние 5 дней торгов. Инвесторы следят за действиями США по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, говорят брокеры.

Баррель сырой нефти сорта West Texas Intermediate с поставкой в сентябре стоит на NYMEX в Нью-Йорке $76,24. Цена Brent на торгах ICE составляет $79,35 за баррель. На это обращает 19 августа портал energetyka24.com.

Инвесторы на нефтяных рынках следят за информацией о действиях администрации США по обеспечению прекращения огня в конфликте между Израилем и ХАМАС. Конфликт продолжается на Ближнем Востоке уже 10 месяцев.



18 августа госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Целью его визита является достижение прекращения огня в секторе Газа и освобождение заложников, похищенных во время октябрьского нападения на Израиль ХАМАС и связанными с ним палестинскими группировками.





Организация ХАМАС заявила, что последнее предложение о соглашении, которое приведет к прекращению огня и освобождению заложников, слишком близко к позиции, недавно высказанной премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

ХАМАС отметил, что предложение, разработанное в столице Катара, соответствует ожиданиям Нетаньяху, который отказался полностью прекратить военные действия и вывести армию из сектора Газа, включая границу между Египтом и сектором, как того требует ХАМАС.





Новая версия соглашения была разработана в ходе двухдневного раунда переговоров, проведенных в Катаре посредниками из Египта, США и Катара. Прозвучало «предложение по наведению моста», призванное устранить разногласия между Израилем и ХАМАС.

Нефтяные рынки также все еще ждут реакции Ирана на гибель лидера ХАМАС в Тегеране, что может повлиять на потенциальные перебои в поставках нефти с Ближнего Востока.





Брокеры также внимательно следят за ситуацией в Китае, который является крупнейшим импортёром сырой нефти в мире.





Экономический рост в Китае замедлился, а декарбонизация транспортного сектора негативно влияет на спрос на некоторые виды топлива. Аналитики отмечают, что продажи бензина на китайском рынке уже не растут так сильно, как весной и в начале лета.





Показатели поступлений бензина в двух крупнейших розничных точках Китая PetroChina Ci. и Sinopec упали более чем на 5% с начала июля — по данным источников, знакомых с ситуацией на рынке. Китайцы предпочитают путешествовать по высокоскоростным электрическим железным дорогам и покупать новые электромобили, поскольку «зеленая трансформация» Китая начинает набирать обороты.