Автомобиль Hennessey Venom F5 стоимостью $3 млн разбился на взлетно-посадочной полосе НАСА во время тест-драйва.

Тест-драйв производителя гиперкаров Hennessey Special Vehicles закончился аварией. Автомобиль достиг скорости 250 миль в час (402 км/ч). Водитель Venom F5 не справился с управлением, но не пострадал.

Hennessey Venom F5 в Космическом центре Кеннеди. Фото: Hennessey Special Vehicles Новые компоненты, обеспечивающие дополнительное ускорение, должны были быть протестированы на испытательном полигоне в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде. Там можно арендовать бывшую взлетно-посадочную полосу космических челноков, например, для испытаний прототипов таких транспортных средств в реальных условиях.

Hennessey Venom F5 в Космическом центре Кеннеди. Фото: Hennessey Как сообщает Click Orlando, гиперкар стоимостью $3 млн перевернулся и упал на крышу. Ущерб для самой трассы был минимальным и, согласно документу, доступному Click Orlando, составил всего $712,70.

Прежде всего, счет был выставлен за уборку трассы. Фото и видео попавшего в аварию автомобиля не были опубликованы по «соображениям конкуренции».

Hennessey сообщил, что водитель разогнался от 0 до 250 миль в час на расстоянии всего 1210 метров (4000 футов). Испытывалась «новая экспериментальная аэродинамическая установка». Автомобиль потерял контактное давление, то есть силу, с которой транспортное средство обычно прижимается к дороге. Сейчас выясняется, как произошла авария.

«Самое главное, что наш водитель-испытатель пережил инцидент без каких-либо травм», – сообщили в компании.

Автопроизводитель работает над тем, чтобы побить мировой рекорд скорости для автомобиля. Hennessey хочет превзойти отметку в 300 миль в час (482,8 км/ч) и, таким образом, конкурирует с Koenigsegg и Bugatti, которые также пытаются установить рекорд.

На данный момент Venom F5 достиг максимальной скорости 271,6 миль в час (437 км/ч). Хотя гиперкар Bugatti смог разогнаться до 300 миль в час (автомобиль Chiron), для официального мирового рекорда необходимо установить дважды – туда и обратно – за 60 минут. Chiron мог показать вышеупомянутую скорость только на одном маршруте.

Koenigsegg в настоящее время является официальным рекордсменом со средней скоростью 277,87 миль в час (447,18 км/ч) на обоих маршрутах. В июле их гиперкар Jesko Absolut смог побить несколько рекордов.

Автомобиль разогнался с 0 до 400 км/ч и остановился всего за 27,83 секунды. Разгон с 0 до 400 км/ч занял всего 18,82 секунды. Таким образом, компания готовится к новой попытке установления рекорда скорости.