Поначалу школа отнеслась к этому проекту скептически.

17-летний выпускник британской средней школы Чезаре Менкарини в рамках своей дипломной работы построил действующий термоядерный реактор, сообщает Interest Engineering. Реактор является частью «Расширенной квалификации проекта» (EPQ). Это возможность для студентов выполнить исследовательский проект по выбранной теме.

Юноша разместил фотографию реактора в LinkedIn.

Реактор создает условия, которые нужны для термоядерного синтеза. При этом правильная реакция синтеза не происходит, поскольку не достигается необходимое для этого давление. Однако юноше удалось создать плазму. Он использовал высокое напряжение для нагрева атомов.

Как объясняет Чезаре Менкарини в LinkedIn, он хочет усовершенствовать свой реактор, чтобы там происходила правильная реакция термоядерного синтеза.

«Это инерционный электростатический термоядер, который после завершения может осуществлять термоядерный синтез», — объясняет он.

Фото: LinkedIn

Прежде чем реализовать проект, Менкарини пришлось убедить преподавателей в безопасности реактора.

«Изначально школа беспокоилась, что данные проект опасен. Однако мы провели комплексную оценку рисков, и сотрудники оказали большую поддержку», — заявил Менкарини в разговоре с изданием The Mirror.



Сейчас школа гордится его достижениями. На сегодняшний день это единственный термоядерный реактор, построенный в учебном заведении. В общей сложности Менкарини потратил полтора года на работу над своим проектом, результатом которого в конечном итоге стал небольшой термоядерный реактор. По имеющимся данным, Менкарини получил за свое выступление высшую оценку.

Выдающийся проект был представлен на Кембриджском фестивале науки. Студент хочет поскорее начать изучать инженерное дело, а позже заняться исследованиями в университете.