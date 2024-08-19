Европейская промышленность не обеспечивает потребности в турбинах для ветроэлектростанций.

Немецкая энергетическая компания EnBW рассматривает возможность заказа ветряных турбин из Китая для своих будущих проектов. Это не первый раз, когда подобные сигналы посылаются производителям ветряных электростанций из Европы.



Томас Кустерер, финансовый директор EnBW, заявил, что западных производителей турбин мало, и не исключил возможности открытия поставок из Поднебесной, сообщает Reuters.





В будущем появится теоретическая возможность сотрудничества с китайскими производителями. Это имеет и экономический аспект, рассказал представитель EnBW, которая является совладельцем одной из крупнейших электростанций Германии, работающих на буром угле (Липпендорф). Китайские ветряные турбины уже появляются в Германии. Морская ветряная электростанция Waterkant будет использовать 16 ветряных турбин компании Ming Yang Smart Energy.





Подобных случаев много по всей Европе. Так, крупнейшая береговая ветряная электростанция в Сербии (Maestrale Ring) будет оснащена турбинами китайской Zheijang Windey. На данный момент на европейском рынке доминируют ветряные турбины Siemens Gamesa (испано-немецкая компания), GE (США), Vestas (Дания) и Nordex (Германия). Однако эта ситуация может измениться. По данным Reuters, ветряные электростанции из Поднебесной обеспечат Европе не менее 2,6 ГВт электроэнергии. Некоторые проекты с использованием китайских турбин уже работают, другие находятся на стадии разработки.

Европейский Союз объявил своего рода войну китайским ветряным турбинам и начал расследование возможного субсидирования Пекином китайских производителей. Однако потенциальная атака на местных производителей может оказаться контрэффективной. Учитывая текущие амбиции ЕС по развитию возобновляемых источников энергии, включая морские и наземные ветряные электростанции, европейские производители, возможно, не смогут предоставить достаточное количество турбин.





Помимо того, что Китай имеет преимущество по производственным мощностям, его турбины еще и конкурентоспособны по цене. В отчете Wood MacKenzie за 2023 год указывается, что 14 производителей из Китая снизили цены на турбины на 16%. В пятерку крупнейших производителей турбин входит только одна компания из Европы — датская Vestas.