Немецкая энергетическая компания EnBW рассматривает возможность заказа ветряных турбин из Китая для своих будущих проектов. Это не первый раз, когда подобные сигналы посылаются производителям ветряных электростанций из Европы.
В будущем появится теоретическая возможность сотрудничества с китайскими производителями. Это имеет и экономический аспект, рассказал представитель EnBW, которая является совладельцем одной из крупнейших электростанций Германии, работающих на буром угле (Липпендорф). Китайские ветряные турбины уже появляются в Германии. Морская ветряная электростанция Waterkant будет использовать 16 ветряных турбин компании Ming Yang Smart Energy.
Подобных случаев много по всей Европе. Так, крупнейшая береговая ветряная электростанция в Сербии (Maestrale Ring) будет оснащена турбинами китайской Zheijang Windey. На данный момент на европейском рынке доминируют ветряные турбины Siemens Gamesa (испано-немецкая компания), GE (США), Vestas (Дания) и Nordex (Германия). Однако эта ситуация может измениться. По данным Reuters, ветряные электростанции из Поднебесной обеспечат Европе не менее 2,6 ГВт электроэнергии. Некоторые проекты с использованием китайских турбин уже работают, другие находятся на стадии разработки.
Европейский Союз объявил своего рода войну китайским ветряным турбинам и начал расследование возможного субсидирования Пекином китайских производителей. Однако потенциальная атака на местных производителей может оказаться контрэффективной. Учитывая текущие амбиции ЕС по развитию возобновляемых источников энергии, включая морские и наземные ветряные электростанции, европейские производители, возможно, не смогут предоставить достаточное количество турбин.
Помимо того, что Китай имеет преимущество по производственным мощностям, его турбины еще и конкурентоспособны по цене. В отчете Wood MacKenzie за 2023 год указывается, что 14 производителей из Китая снизили цены на турбины на 16%. В пятерку крупнейших производителей турбин входит только одна компания из Европы — датская Vestas.