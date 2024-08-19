Судя по всему, в стальной аксессуар может поместиться 90 бутылок. Тем временем Rivian демонстрирует новый аксессуар – комплект «Кухня для путешествий» (Travel Kitchen).

Помимо багажника сзади, многие электромобили имеют дополнительное пространство под передним капотом. Однако багажник, расположенный в передней части автомобиля (передний багажник), обычно не имеет громоздкие размеры, из-за чего разместить в нем вещи зачастую не так уж и просто. У Cybertruck багажник относительно широкий, но не особенно глубокий. Tesla выпустила специальный ящик, который точно поместится в это багажное отделение.

Вероятно, скоро кто-нибудь проверит, действительно ли 90 бутылок помещаются в ящик для багажа Tesla Cybertruck. Фото: Tesla

По словам производителя электромобиля, ящик соответствует дизайну Cybertruck; он облицован сталью и хорошо изолирован от внешней среды, что позволяет сохранять содержимое свежим в течение нескольких дней. Ящик относительно тяжелый – 14 килограмм. Внутри есть 2 перегородки, которые можно регулировать под индивидуальные потребности. Объема должно быть достаточно, чтобы вместить 90 бутылок с напитками. Такие аксессуары для машины продаются за 700 долларов.

Ящик для Cybertruck изготовлен из стали и весит 14 килограммов. Фото: Tesla

Тем временем конкурент Tesla – производитель Rivian – представил новую «Кухню для путешествий» (Travel Kitchen). По словам Electrek, летняя кухня для электрического пикапа Rivian R1T — долгожданный аксессуар. Ранее Rivian предлагала этот своего рода кухонный комплект, который можно было вытащить из полости между пассажирской кабиной и багажным отсеком. Однако в 2022 году этот аксессуар был снят с производства, и с тех пор ему не было замены.





Travel Kitchen теперь будет располагаться в другом месте, а именно на задней двери. Комплект поставляется в чемодане, может быть разложен и оснащен двумя индукционными варочными панелями, которые питаются от встроенного аккумулятора Rivian R1T.

Мобильная кухня снабжена выдвигающимся ящиком для столовых приборов, рабочими поверхностями и светильниками, которые висят на цепочке между двумя боковыми стойками. Цена: 1400 долларов.