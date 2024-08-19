Биткоин вырос более чем на 100% за последние 12 месяцев, в то время как золото — на 33%.

При цене более $2500 за тройскую унцию (31,10 грамма) золото впервые поднялось до нового рекорда в августе 2024 года — никогда раньше, даже во время пандемии, за драгметалл не платили столько денег. Это означает, что инвесторы рассматривают золото как "тихую гавань". Причиной недавнего роста является сочетание неблагоприятных факторов во всем мире (с начала года золото выросло в цене почти на 22%).



В условиях обострения кризиса между Ираном и Израилем, постоянно растущей вероятности рецессии в США и слабых позиций китайских компаний, а также ухудшения экономических данных из Азии, сложилась неоднозначная ситуация, которая заставляет инвесторов все чаще обращаться к золоту. В игру вступает еще один фактор: ближе к концу года в США ожидается снижение процентных ставок.





В 2024 году Федеральная резервная система США может в три этапа снизить процентные ставки с нынешних 5% до 4% или даже меньше, а в 2025 году могут последовать еще три решения по процентным ставкам. Это будет означать более выгодную ситуацию для всех инвестиций, поскольку тогда деньги снова станут значительно дешевле из-за более низких процентных ставок. Снижение процентных ставок обычно повышает цену золота.

Поскольку драгоценный металл не приносит никакого процентного дохода, спрос на него часто возрастает, когда ожидается снижение процентных ставок.

Но является ли золото лучшей инвестицией, чем биткоин, учитывая такой рост цены драгметалла? Это зависит от рассматриваемого периода. Если сравнить цену золота с ценой BTC и ценами важных фондовых индексов, таких как S&P500, Dow Jones или Nasdaq100, то лучшие результаты были достигнуты у золота за последние шесть месяцев. Однако если рассмотреть показатели за год, то биткоин окажется явным победителем. BTC вырос более чем на 100% за последний год, в то время как золото — почти на 33%.

Биткоин смог вырасти в цене в 2024 году благодаря листингу спотовых ETF на традиционном финансовом рынке, что привело к новому рекордному максимуму в марте. Также ясно, что волатильность BTC намного выше, и поэтому цена колеблется гораздо сильнее, чем у других активов. Поэтому сторонники биткоина всегда указывают на долгосрочный характер своих инвестиций.

Когда речь идет о биткоине, многие делают ставку на то, что эффект халвинга (сокращение предложения новых BTC) будет иметь отложенный эффект и затем может вызвать новый скачок курса в четвертом квартале. Но это не обязательно может произойти, поскольку глобальная экономическая ситуация всегда влияет на ценообразование.

Пример «Черного понедельника» 5 августа: когда цены на фондовых рынках резко упали во всем мире (особенно в Японии и Южной Корее), цена биткоина отреагировала еще более волатильно.