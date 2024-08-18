Проблемы с двигателем могут сделать космический корабль Boeing неуправляемым.

Двое астронавтов Starliner должны были находиться на международной космической станции всего неделю. По плану после недолгого пребывания на МКС они сразу же надеялись отправиться обратно на Землю. Но, как известно, из этого ничего не вышло.

Фото: НАСА

У космической капсулы Boeing, помимо прочего, возникли проблемы с двигателями, из-за чего вернуться двум астронавтам пока не удалось.



«Безопасность — наш главный приоритет», — недавно написал на платформе X глава НАСА Билл Нельсон.

Поэтому агентство не дало добро на полет на Землю. Но дело не только в безопасности экипажа Starliner. НАСА, видимо, опасается, что капсулой Boeing больше нельзя будет управлять из-за проблем с двигателем.

Во время расстыковки капсула должна задействовать свои двигатели. Однако, поскольку в настоящее время функционирует только часть привода, существует вероятность того, что Starliner может выйти из-под контроля и врезаться в космическую станцию.

Такое столкновение космической капсулы с МКС было бы наихудшим сценарием с неисчислимыми и, вероятно, разрушительными последствиями: от легких травм экипажа до полного разрушения космической станции.

Космическое агентство США не желает официально предоставлять какую-либо информацию по этому поводу. Однако инсайдеры неоднократно сообщали, что НАСА учитывает такой сценарий в своих анализах. Поэтому недавно для решения проблемы были привлечены дополнительные эксперты по приводам.

Еще одно опасение заключается в том, что капсула Starliner не сможет войти в атмосферу Земли. Для этого требуется так называемый «спуск двигателей с орбиты», который направляет космический корабль на правильный курс.

Если двигатели выйдут из строя или даже отправят капсулу не в ту сторону, это может иметь фатальные последствия для экипажа. В худшем случае Starliner может безвозвратно застрять на орбите.

На самом деле НАСА должно было объявить, что будет дальше с капсулой Boeing и экипажем Starliner, на пресс-конференции в 14 августа. Но решение о том, как действовать, снова было отложено.

Из-за проблем с космическим кораблем Boeing компании SpaceX пришлось перенести миссию Crew 9 с августа на сентябрь.

Ожидается, что самое позднее к 2031 году остатки космической станции МКС упадут в Тихий океан контролируемым образом. В дополнение к китайской космической станции, которая уже строится, и, возможно, запланированному российскому проекту станции, частные компании США хотят предложить преемницу МКС.

Коммерческий модуль «Аксиом», например, может состыковаться с МКС уже в 2024 году.

Sierra Space разрабатывает так называемый модуль Life. Надувной модуль должен был пройти серию испытаний на выносливость. Кстати, модуль, аналогичный модулю Life, сейчас находится в «реальной» тестовой эксплуатации на МКС, куда он был пристыкован в 2019 году, как пишет space.com.

С тех пор экипаж МКС регулярно проверял, как ведет себя модуль, разработанный Bigelow Space. Основное внимание уделяется его устойчивости в вакууме и защите от солнечного излучения.

Однако потеря МКС раньше запланированного срока в результате возможной аварии с Starliner в любом случае оказало бы ужасающие последствия для всей мировой космической отрасли.