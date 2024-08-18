Психея считается гигантским астероидом, стоимость которого может составлять 100 000 квадриллионов долларов. По крайней мере, так полагают исследователи, подозревающие, что в нем содержатся чрезвычайно редкие и ценные металлы.
Однако теперь исследователи обнаружили там химическое вещество на изображениях космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, что позволяет предположить, что поверхность астероида могла ржаветь. Недавно они опубликовали результаты своего исследования в научном журнале.
Психея — гигантский астероид в форме картофеля, вращающийся вокруг Солнца между планетами Марс и Юпитер. Это означает, что он находится в 3 раза дальше от Солнца, чем Земля.
Это единственный астероид, который на 95 и даже более процентов состоит из металла и при этом очень большой. Его диаметр составляет 200 км, что делает его размером с американский штат Массачусетс. Исследователи подозревают, что это могли быть остатки бывшей планеты, от которой остались только металлы в ядре.
В частности, исследователи обнаружили доказательства существования химического вещества гидроксила, с которым связаны атомы кислорода и водорода. То же вещество было обнаружено и на других метеоритах, содержащих ржавчину, углерод и воду.
Исследователи полагают, что гидроксилы, связанные с металлом на астероиде, создают ржавчину, рассказали они 15 августа порталу Live Science.
Теперь исследователи полагают, что ржавчина также может дать ключ к разгадке истории Психеи и первых дней существования нашей Солнечной системы. Они полагают, что химические вещества могли попасть на Психию в результате падения метеорита. Вторая теория: гидроксилы происходят изнутри астероида.
Чтобы узнать больше о Психее и ее загадочном происхождении, в октябре прошлого года НАСА запустило одноименный космический зонд, который, как ожидается, прибудет туда к 2029 году, а затем изучит астероид более детально. Вместе с самыми последними открытиями, сделанными с помощью космического телескопа, ученые хотят узнать больше об истории его возникновения.