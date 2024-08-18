Присутствие химического вещества на Психее позволяет предположить, что металлическое небесное тело ржавеет.

Психея считается гигантским астероидом, стоимость которого может составлять 100 000 квадриллионов долларов. По крайней мере, так полагают исследователи, подозревающие, что в нем содержатся чрезвычайно редкие и ценные металлы.

Астероид Психея до сих пор хранит множество неизведанных тайн. Фото: НАСА

Однако теперь исследователи обнаружили там химическое вещество на изображениях космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, что позволяет предположить, что поверхность астероида могла ржаветь. Недавно они опубликовали результаты своего исследования в научном журнале.

Психея — гигантский астероид в форме картофеля, вращающийся вокруг Солнца между планетами Марс и Юпитер. Это означает, что он находится в 3 раза дальше от Солнца, чем Земля.

Это единственный астероид, который на 95 и даже более процентов состоит из металла и при этом очень большой. Его диаметр составляет 200 км, что делает его размером с американский штат Массачусетс. Исследователи подозревают, что это могли быть остатки бывшей планеты, от которой остались только металлы в ядре.

В частности, исследователи обнаружили доказательства существования химического вещества гидроксила, с которым связаны атомы кислорода и водорода. То же вещество было обнаружено и на других метеоритах, содержащих ржавчину, углерод и воду.

Исследователи полагают, что гидроксилы, связанные с металлом на астероиде, создают ржавчину, рассказали они 15 августа порталу Live Science.

Теперь исследователи полагают, что ржавчина также может дать ключ к разгадке истории Психеи и первых дней существования нашей Солнечной системы. Они полагают, что химические вещества могли попасть на Психию в результате падения метеорита. Вторая теория: гидроксилы происходят изнутри астероида.

Чтобы узнать больше о Психее и ее загадочном происхождении, в октябре прошлого года НАСА запустило одноименный космический зонд, который, как ожидается, прибудет туда к 2029 году, а затем изучит астероид более детально. Вместе с самыми последними открытиями, сделанными с помощью космического телескопа, ученые хотят узнать больше об истории его возникновения.