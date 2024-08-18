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kosmos_news
Астрономы-любители обнаружили объект, мчащийся по Млечному Пути со скоростью около 1,6 млн км/ч
CWISE J1249 может быть необычным коричневым карликом. Объект летит со скоростью около миллиона миль в час.

Группа астрономов-любителей обнаружила объект, который выглядит необычно на изображениях телескопа WISE. CWISE J1249, как его называют, настолько слабый, что виден только в инфракрасном спектре. Объект выглядит как коричневый карлик, движущийся по Млечному Пути с высокой скоростью. По описанию Лаборатории реактивного движения НАСА, он способен развивать скорость около миллиона миль в час (1,6 миллиона км/ч).
Фото: REUTERS
На этой скорости CWISE J1249 сможет преодолеть гравитацию нашей галактики и уйти в межгалактическое пространство. Спектральный анализ с помощью телескопа на Гавайях показывает, что объект содержит относительно мало железа и других металлов, которые типичны для коричневых карликов. Именно поэтому он считается очень старым. Возможно, его формирование произошло в то время, когда Млечный Путь только формировался.

Коричневые карлики — субзвёздные объекты, которые обладают промежуточными физическими характеристиками между планетами и звёздами.

Откуда взялся объект, неясно, но есть предположения. Например, он мог быть частью двойной звездной системы, которая была выброшена после вспышки сверхновой. Коричневый карлик также может происходить из шарового звездного скопления. Там он мог слишком близко подобраться к двойной системе из двух черных дыр и быть выброшенным.


«Я с трудом могу описать уровень волнения. Когда я увидел, как быстро он двигался, я был убежден, что кто-то, должно быть, это тоже заметил», — говорит Мартин Кабатник. 

Этот астроном-любитель, живущий в Германии, открыл CWISE J1249 вместе с Томом Биклом, Остином Ротермихом и Дэном Кэселденом. Они являются членами гражданской научной программы Backyard Worlds: Planet 9. Цель программы состоит в том, чтобы обнаружить ранее неизвестные объекты на краю Солнечной системы. Частные лица, участвующие в проекте, сравнивают изображения, полученные телескопом WISE в разное время.

После открытия CWISE J1249 объект сразу стал предметом исследования учёных всего мира. Исследование о быстро движущемся коричневом карлике скоро появится в журнале Astrophysical Journal Letters.

#космос #астрономия #коричневый карлик
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