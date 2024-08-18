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kosmos_news
Unplugged Performance переоборудовала Cybertruck в электрический танк
Компания Unplugged Performance представляет 3 версии военизированного электромобиля.

Cybertruck можно превратить во что угодно. Уже были замечены полицейские машины и скорая помощь Cybertruck. Теперь Cybertruck доступен и в виде танка. Этот новый вариант электромобиля Tesla предназначен как для военных целей, так и для частных лиц, желающих разъезжать на танке.
Новый танк Cybertruck от Unplugged Performance. Фото: Unpluggend Performance

Новый конверсионный вариант Cybertruck был недавно представлен на платформе X (заблокирована в РФ), известной по переоборудованию автомобилей Tesla компанией Unplugged Performance. Ранее они показали Cybertruck, переделанный в полицейскую машину. Для создания танка они объединились с оборонной компанией Archimedes Defense.В своем заявлении они пишут: 

«Archimedes Defense и Unplugged Performance объединили усилия для запуска Sting — инновационной серии бронированных Tesla Cybertruck со встроенным генератором энергии. Эта серия предназначена для тех, кто ищет высочайший уровень производительности, защиты и энергетической независимости. Sting предназначен как для правительственных, так и для гражданских операций и рассчитан на работу в самых суровых условиях. Он предлагает непревзойденные возможности для тех, кто хочет быть готовым ко всему».

Танк Cybertruck предлагается в 3 вариантах. Первый вариант, Sting Baja, имеет в багажнике дополнительный генератор мощностью до 125 кВт. Это позволяет машине перемещаться на одной зарядке дальше, чем может проехать стандартный Cybertruck.

Вторая модель, Sting Protector, предлагает дополнительную броню, предназначенную для защиты пассажиров от снарядов калибром до 7,62 мм. Хотя Tesla уже утверждает, что Cybertruck пуленепробиваемый, к стеклам это не относится. 

Третья модель Unplugged Performance — APC Sting, имеющий броню от снарядов калибром до 14,5 мм и дополнительную пластину для защиты от мин-ловушек и обычных мин.
Unplugged Performance представляет три новых танка Cybertruck. Фото: Unpluggend Performance
Цены на новые машины Unplugged Performance еще не объявила. Кроме того, в зависимости от законодательства разных стран такая военная техника требуют дополнительного одобрения регуляторов, поскольку бронетехника обычно не предназначена для частного использования.
Так танк Cybertruck выглядит спереди. Фото: Unpluggend Performance

Между тем накануне стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров «получил» Cybertruck от Илона Маска и планирует переоборудовать его в военную машину. На крыше электромобиля уже установлен пулемет. Неясно, является ли это конверсионной версией Unplugged Performance или другой моделью. 

Согласно заявлению Кадырова, техника отправится на передовую. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале главы республики. Сам Маск не говорил, что дарил Кадырову Cybertruck.

#технологии #военная техника #электромобиль #cybertruck #танк
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