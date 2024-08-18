Установка будет перемещать добытый гелий-3 и другие полезные грузы с Луны на Землю.

Китайские исследователи хотят построить на Луне магнитную ракетную установку, которая позволит им доставлять добытые на Луне ресурсы обратно на Землю, сообщает 18 августа издание South China Morning Post.



Условия на Луне затрудняют взлет и посадку из-за вакуума и низкой гравитации. Китайская система предназначена для использования своего рода метательной машины, которая может сбрасывать полезные грузы на Землю, и ее стоимость будет составлять всего 10% от текущих затрат на такую транспортировку.

Это будет установка, работающая по тому же принципу, что и метание молота в легкой атлетике. Пусковая установка должна вращаться все быстрее и быстрее, пока капсула-носитель наконец не будет с полной силой брошена к Земле.

Система состоит из вращающегося рычага длиной 50 метров, приводимого в движение мощным двигателем. Ожидается, что ракета-носитель будет питаться от солнечной и ядерной энергии. Через 10 минут вращающийся рычаг ускорится до «скорости убегания» Луны (другое название второй космической скорости), равной 2,4 км/с, что составляет примерно шестую часть «скорости убегания» Земли — и это выведет капсулу-носитель на правильную траекторию к Земле.

«Система технически относительно зрелая. Поскольку она использует только электричество и не требует топлива, то будет относительно небольшой и простой в реализации», — пишут китайские исследователи.

В основном они хотят перевезти на Землю гелий-3, добытый на Луне. Это сырье играет ключевую роль в будущих поставках энергии. Он призван стать чистым, безопасным и эффективным топливом для ядерного синтеза.

По мнению исследователей, 20 тонн гелия-3 было бы достаточно, чтобы обеспечить Китай энергией в течение года. На Земле в настоящее время его осталось всего 0,5 тонны. Считается, что лунный грунт содержит 1 миллион тонн. По мнению китайских исследователей, это количество могло бы обеспечить энергией всё человечество на тысячи лет.

По мнению исследователей, ракета-носитель может быть построена к 2035 году. Ожидается, что первые компоненты будут завершены к 2030 году. Однако полноценная эксплуатация вряд ли произойдет раньше 2045 года, если пусковая установка вообще будет построена.