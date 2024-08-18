В докладе Международного валютного фонда критикуется влияние майнинга биткоинов и центров обработки данных искусственного интеллекта на окружающую среду.

В новом отчете Международного валютного фонда (МВФ) авторы Шафик Хебус и Нейт Вернон-Лин рассматривают воздействие криптовалют и искусственного интеллекта (ИИ) на окружающую среду, а также возможные правительственные меры против них.





Авторы отмечают, что схожесть между ИИ и криптовалютами заключается в большой потребности в электричестве.

На долю майнинга криптовалют и центров обработки данных в настоящее время приходится 2% мирового потребления электроэнергии и почти 1% глобальных выбросов, и их влияние продолжает расти (выдержка из отчета)

Основываясь на другом отчете МВФ и оценке Международного энергетического агентства, авторы оценивают глобальную долю двух секторов в потреблении электроэнергии в 2027 году на уровне 3,5%, а выбросов — на уровне 1,2%. Отчет МВФ предполагает, что влияние обеих технологий продолжает расти, что частично подтверждается цифрами.

Авторы доклада МВФ также критикуют государственные стимулы и отсутствие налогообложения для компаний этих секторов. Для снижения выбросов авторы предлагают трансграничные меры.

Например, они требуют кредитов на выбросы CO₂ (углеродные кредиты представляют собой квоту на допустимое количество выбросов в окружающую среду), сертификатов на экологичные источники энергии. Это призвано предотвратить миграцию бизнеса и побудить отрасли использовать более энергоэффективное оборудование и более чистые источники энергии, одновременно сокращая использование ископаемого топлива и выбросы CO₂.

Кроме того, политические стимулы могут создать приложения искусственного интеллекта, которые приведут к более эффективному использованию энергии и, следовательно, к снижению спроса на электроэнергию, отмечают авторы.

Наконец, авторы предлагают ввести специальный налог за использованный киловатт-час (кВтч), который также учитывает последствия загрязнения воздуха. Это принесет государству огромный дополнительный доход, но увеличит цену на электроэнергию для майнеров – и, следовательно, большую часть их общих затрат – на 85%.

Однако авторы установили более низкую цену за налогообложение искусственного интеллекта, чем за майнинг, поскольку центры обработки данных ИИ предположительно используют «более экологически чистые источники энергии», чем майнинговые мощности. Авторы предлагают цену в размере $0,052 за киловатт-час, используемый для приложений искусственного интеллекта, и $0,089 за майнинг.

В конечном счете, текущий отчет МВФ еще раз создает впечатление, что центры обработки данных искусственного интеллекта будут оказывать меньшее воздействие на окружающую среду, чем объекты по добыче биткоинов.

Другие источники данных, например, анализы Дэниела Баттена и Вилли Ву, показывают, что выбросы при майнинге биткоинов не увеличились за последние четыре года, несмотря на рост курса и хешрейта.

Такие компании, как Verrus, уже планируют построить гибкие центры обработки данных с аккумуляторными микросетями, строительство которых планируется завершить в 2026–2027 годах. Все больше и больше компаний, занимающихся добычей криптовалют, также интегрируют искусственный интеллект в свои системы. Кроме того, крупные компании, занимающиеся данными, такие как Microsoft, Google и Amazon, инвестируют в проекты по производству энергии и поэтому также становятся энергетическими компаниями.