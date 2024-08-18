В августе дайверы из коллектива «Lost In Waters Deep» и организации Buchan Divers обнаружили затонувший 110 лет назад корабль HMS Hawke — и он находится в «замечательном состоянии».

Вступивший в состав британского флота в 1894 году, HMS Hawke был одним из девяти бронепалубных крейсеров типа «Эдгар». При водоизмещении 7350 тонн, длине 110 метров и ширине 18 метров он был вооружен двенадцатью пушками (две 233,7-мм и десять 152,4-мм) и нёс дюжину торпед. Он мог развивать скорость до 20 узлов благодаря четырем котлам, развивавшим общую мощность 12 000 л.с.







В 1897 году он был частью Международной эскадры, военно-морских сил, сформированных несколькими великими державами (Россия, Франция, Великобритания, Италия, Австро-Венгрия, Германская империя) для поддержки критского восстания против Османской империи.

В начале Первой мировой войны HMS Hawke участвовал в нескольких операциях в Северном море. 15 октября 1914 года его путь пересёкся с немецкой подводной лодки U-9, когда он патрулировал территорию. Торпедированный корабль затонул за считанные минуты, на его борту находились 24 офицера и 500 членов экипажа. Спаслись только около шестидесяти моряков.

Однако 11 августа, почти 110 лет спустя, дайверы из коллектива «Lost In Waters Deep» и организации Buchan Divers обнаружили затонувший корабль HMS Hawke примерно в 112 км от побережья Фрейзербурга (Шотландия). Сообщается, что он находится в «замечательном состоянии».





«Он лежит по правому борту на глубине 110 метров и кажется совершенно нетронутым. Пушки, судя по всему, все еще находятся в рабочем состоянии. Я никогда не видел пушек в таком невероятном состоянии, это просто великолепно. Но мы прекрасно понимаем, что на борту погибли 524 человека», — рассказал CNN Уилл Шварц, один из участников этой экспедиции.



Это подтвердил Би-би-си Стив Мортимер, дайвер из проекта Lost in Waters Deep.





«В кормовой части находится капитанский трап. На корабле много столовой посуды Королевского флота. Вы можете заглянуть в иллюминаторы и увидеть каюты с вещами, такими как чашки, миски и тарелки. Это действительно замечательная капсула времени», — сказал он.

Обнаружение затонувшего корабля HMS Hawke потребовало нескольких лет исследований. Стив Мортимер пояснил, что необходимо было собрать множество документов, таких как бортовые журналы немецкой подводной лодки, а также всех кораблей, которые контактировали с крейсером до его исчезновения.

По мнению некоторых историков, быстрое затопление HMS Hawke можно объяснить тем, что немецкая торпеда атаковала боекомплект британского корабля. Из-за глубины дайверам удалось исследовать его всего около 20 минут. Планируются и другие погружения. Также потребуется найти элементы, позволяющие официально идентифицировать корабль.