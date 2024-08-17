Высшая лига английского футбола будет использовать систему Dragon на основе искусственного интеллекта.

Видеопомощник рефери (англ. Video assistant referee, сокращённо VAR), использующий технологию видеоповторов, помогал судьям принимать решения для определения офсайда (положения «вне игры») и принимать другие решения на основе надежных данных. Но результаты использования этой системы не оправдали в полной мере ожидания. Предыдущая полуавтоматическая система VAR привела к многочисленным спорным решениям. Английская Премьер-лига теперь полагается на новую систему на базе iPhone в сезоне 2024/2025.







Как сообщает Wired, она создана британской компанией Genius Sports и называется Dragon. В системе используются 28 Apple iPhone, которые прикреплены к специальным рамкам по периметру поля. Они записывают видео с высокой частотой кадров на всех участках поля и в любое время фиксируют от 7000 до 10 000 точек данных от каждого игрока.

Запись движений и частей тела игроков на поле должна быть настолько точной, чтобы можно было создать своего рода цифровых двойников участников футбольного матча. В будущем эту технологию можно будет использовать и в других областях, помимо спорта, например, для захвата движения для анимационных фильмов.

Чтобы смартфоны можно было использовать во время игр продолжительностью более 90 минут, iPhone (модели iPhone 14 или iPhone 15 Pro) заключены в рамки, каждая из которых вмещает по 4 устройства. Там они питаются от сети и охлаждаются собственным вентилятором. Точное расположение iPhone может меняться от игры к игре, но не должно меняться во время матча.

Частота кадров, с которой записывают камеры, меняется на протяжении всего матча. ИИ анализирует игровые моменты и должен определять положение «вне игры». Затем частота кадров видеозаписи резко увеличивается.

Как сообщает Gizmodo, при этом записывается до 200 кадров в секунду (FPS). Это решение должно, среди прочего, определить точный момент времени, в который происходит удар по мячу.

Предыдущая система VAR, которая использовалась на чемпионате Европы по футболу 2024 года, состоит из 12 камер, которые установлены на крыше стадиона и по сути снимают поле сверху. Благодаря этой системе можно собирать до 29 точек данных на каждого игрока до 50 раз в секунду.