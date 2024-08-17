Военный корабль США «Джордж Буш» оснастили командным центром нового типа, с помощью которого можно управлять дронами.

В составе ВМС США имеется авианосец «Джордж Буш» (USS George H. W. Bush, CVN-77). Теперь он оснащен командным центром нового типа, который можно использовать для управления беспилотными летательными аппаратами. Это первый подобный центр беспилотной воздушной войны (UAWC), построенный на авианосце, сообщается в пресс-релизе ВМФ.

Корабль «Джордж Буш»

Военный корабль США «Джордж Буш» относится к классу «Нимиц» и поэтому считается суперавианосцем. В среднесрочной и долгосрочной перспективе все авианосцы классов «Нимиц» и «Джеральд Р. Форд» должны быть оснащены UAWC.

На фото ниже показано, как выглядит центр управления. Он оснащен несколькими мониторами, а также сенсорными экранами, клавиатурой и другими устройствами ввода.

Фото: navair.navy.mil

В будущем пилоты воздушных транспортных средств (AVP) будут контролировать воздушные операции дронов MQ-25 Stingray. Первые испытания с командным пунктом планируется провести в начале следующего года.

MQ-25 — это дрон, который будет использоваться для дозаправки истребителей в воздухе. Однако его разработка ознаменовалась многочисленными задержками с тех пор, как Boeing получила контракт на разработку этих беспилотников в 2018 году.

Согласно первоначальному плану дрон должен был быть готов к эксплуатации в этом году, но теперь дата перенесена на 2026 год. В будущем ВМС хотят иметь целый флот из 76 дронов-заправщиков, пишет The War Zone.

Заправка дронами истребителей имеет решающие преимущества, особенно когда самолеты запускаются с авианосцев. Это означает, что гибкость и эффективность соответствующей боевой эскадрильи могут быть значительно повышены.

Хотя существуют и классические самолеты-заправщики, такие как Boeing KC-135 Stratotanker, они не могут взлетать с авианосцев. Новые MQ-25 дроны могли бы просто улететь с того же корабля.

Новый командный центр способен управлять и другими беспилотными летательными аппаратами. Военно-морской флот видит в этом большой потенциал для своих авианосцев. Как часто говорят военные эксперты, в будущем около 60 процентов типичной авианосной эскадрильи могут состоять из дронов.