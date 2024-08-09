«Росатом» начал переговоры с Буркина-Фасо по поводу строительства АЭС.

Буркина-Фасо — еще одна африканская страна, которая начала переговоры с Россией о строительстве АЭС, сообщило в среду, 7 августа, местное информационное агентство Burkina24.

Якуба Забре Губа, министр энергетики, горнодобывающей промышленности Буркина-Фасо и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев

Делегация технических экспертов российского «Росатома» прибыла в столицу Уагадугу для переговоров по строительству атомной электростанции в этой западноафриканской стране.

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«Мы возлагаем большие надежды на этот визит», — сказал Якуба Забре Губа, министр энергетики, горнодобывающей промышленности Буркина-Фасо.

Этот проект является частью политики Кремля в сфере атомной энергетики. Россия использует передовые ядерные технологии и доминирование в производстве очищенного урана, чтобы более тесно взаимодействовать с африканскими страны. Новая инициатива отражает план России по увеличению своего влияния на этом континенте.

В марте 2024 года Буркина-Фасо и Россия подписали план действий, направленный на налаживание сотрудничества в мирном использовании атомной энергии.

Буркина-Фасо — одна из наименее электрифицированных стран в мире: всего 21% население имеет доступ к электроэнергии. Страна получает большую часть электроэнергии из биотоплива, такого как древесный уголь и древесина.

Россия уже строит АЭС в Египте, стоимость которой оценивается в $30 млрд. Еще несколько стран Африки ведут с РФ переговоры о планах строительства АЭС, в том числе Гана, Кения, Тунис и Уганда. «Росатом» обычно предлагает чрезвычайно привлекательные условия финансирования подобных проектов. Российские проекты обычно включают 60-летние контракты на эксплуатацию объектов, техническое обслуживание и поставку топлива.

Единственная страна в Африке, имеющая действующую атомную электростанцию, — это Южная Африка.